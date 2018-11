¿Por qué los niños de ahora juegan a ser youtubers?

El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (AIJU) de Ibi ha realizado un estudio en niños de entre 0 y 12 años y procedentes de toda España para conocer los nuevos hábitos de juego entre los más pequeños. El trabajo muestra cómo se han ido incrementando los juegos más sedentarios, individuales y de juego interior, mientras que disminuyen los juegos activos, colectivos y en el exterior.

Según el informe, el 35 % de los niños españoles entre 0 y 12 años accede a Internet todos los días, mientras que el porcentaje de menores de entre 0 a 3 años que accede de forma diaria a la red es del 21 %. Esta cifra es aún más elevada si el rango de edad es de 10 a 12 años, al situarse en un 59 %.

El principal contenido al que los niños acceden vía Internet es YouTube. Y aunque la mitad de los padres afirma que no les parece adecuado, lo cierto es que les dejan acceder, según ha explicado el coordinador del área de Investigación Infantil de AIJU, Pablo Busó.

Las formas de juego actuales tienen mucho que ver con la influencia de los contenidos de los vídeos de You Tube. De hecho, el 67 % de las familias indica que los niños juegan a ser youtubers y que reproducen en sus juegos lo que ven en estos vídeos. No en vano, la tecnología está muy presente en los juegos actuales pese a que los padres no están demasiado interesados en ella a la hora de elegir un juego. "Los padres y madres actuales -dice el coordinador del área de Investigación Infantil de AIJU- no buscan la tecnología como fin en si mismo, sino que lo que les interesa es el valor que puede aportar su presencia, por tanto resulta conveniente evitar la tentación de incluir tecnología en el juguete cuando éste no aporte un valor adicional".

Por esto, aún cuando la tecnología puede ayudar a mejorar las habilidades digitales de los niños, resulta conveniente regular su consumo para dejar tiempo a actividades como el juego libre en el exterior.