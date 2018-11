Mónica Cruz: "Estoy enamorada de mi hija, de mi trabajo y del café"

La actriz y bailarina Mónica Cruz ha hecho público su nuevo amor en las redes sociales. Él tiene una personalidad exótica, irresistible y le despierta cada mañana con un aroma único... Una pasión que tiene un nombre: las cápsulas de café premium inspiradas en el oro L'OR Espresso, unas cápsulas que han seducido a más de 1 millón de consumidores en España. ¿Y por qué la firma ha elegido a Mónica como embajadora... Sencillo. La actriz representa los valores de elegancia, excelencia profesional, sofisticación y pasión por el café de L'OR. Por este y otros motivos, la modelo es la protagonista de la campaña de #LorLover en Instagram. Y es que, tras una primera publicación en la que generó expectación sobre su nuevo enamoramiento, Mónica desveló que su nuevo amor no es otro que el café L'OR. Mónica explica que desde que las cápsulas de café L'OR han entrado en su vida, son insustituibles y que el amor que siente hacia ellas le durará toda la vida.

P ¿Eres una mujer de rutinas? ¿Qué no puede faltar en tu día?

R Sí, y creo que cada vez más. La verdad es que siempre he sido una mujer de rutinas por la disciplina que requiere la profesión del baile y eso me ha ayudado mucho a la hora de ser madre, porque cuando tienes niños, tener una rutina es muy importante. En esta rutina, mi momento para tomarme un café es imprescindible. Todas las mañanas casi lo primero que hago es prepararme un café L'OR, que la casa se llene de aroma a café y disfrutar de su sabor es mi momento de relajación perfecto para empezar el día y cargar pilas.

P ¿Cómo es la vida de Mónica Cruz?

R Llevo una vida muy activa pero a la vez intento que esa actividad me provoque tranquilidad. Sé que puede sonar un poco contradictorio, pero cuando todo lo que tienes que hacer a lo largo del día está bien organizado, a mí me da mucha paz.

P ¿Cuál es tu truco para compaginar trabajo y maternidad?

R Amar lo que haces. Estoy enamorada de mi hija y de mi trabajo. Y ahora, me he enamorado también del café L'OR. Un buen café también es el truco. Al día suelo tomarme dos, a veces incluso tres. El primero de la mañana siempre es un poco a la carrera, pero luego, antes de empezar el trabajo disfruto de mis cinco minutos para tomarme otro tranquila. Siempre que puedo claro, si no de camino al trabajo o al entrenamiento siempre me tomo uno, aunque me lo tenga que llevar en mi termo.

P Comentas que te has enamorado del café L'OR, ¿es ese tu nuevo proyecto?

R Sí, actualmente además de ensayar para varios proyectos que tengo entre manos, soy embajadora de la marca L'OR. Creo que me eligieron por lo que me gusta disfrutar de él (risas). Desde que me plantearon el proyecto no lo dudé, lo tenía fácil ya que el aroma y el sabor de sus cápsulas enamoran a cualquiera que sepa disfrutar de un buen café.

P A una persona aparentemente tan tranquila como tú, ¿qué le hace chillar?

R Una de las cosas que más rabia me da son las injusticias. No puedo con ellas

P ¿Sientes que el público tiene una imagen real de ti?

R Yo creo que lo más importante es que tú tengas una imagen real de ti misma y eso es lo que le llegará a la persona que esté interesada en conocerte.

P En plena madurez, ¿cómo te planteas ahora tu carrera?

R Como la vida de una hormiga. Voy pasito a pasito, sin parar de trabajar y de estudiar. Lo importante es no dejar de trabajar día tras día.

P Siempre destacas en los photocall. ¿Algún secreto?

R Ninguno, siempre intento ser yo misma en todo momento y darle la importancia necesaria que se merece.

P A la hora de elegir vestuario, tanto para el día a día como para las fiestas, ¿en qué te basas?

R Hay muchos detalles en los que tienes que fijarte pero depende de la situación, el momento o el evento que sea.

P Tu rutina de belleza es...

R Pienso que una de las cosas más importantes debe ser cuidarse la salud.

P ¿Eres de las que comparte sus consejos de belleza con las amigas y, a su vez, les copia truquillos?

R Si, algunas veces sí.

P ¿Qué no puede faltar en tu bolso?

R Depende. Cuando voy sola normalmente con llevar el móvil me basta. Cuando voy con mi hija llevo de todo.

P ¿Practicas algún deporte?

R Bailo todos los días que puedo, cuando no tengo rodaje o alguna sesión de fotos. También entreno porque es parte de mi trabajo.