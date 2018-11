La NASA enfrentará seis minutos de terror al aterrizar InSight en Marte

Siete años de trabajo, siete meses de viaje por el espacio y casi siete minutos de angustia: la sonda estadounidense InSight se apresta finalmente a tocar el lunes la superficie de Marte mediante una muy arriesgada maniobra de aterrizaje.



Los ingenieros de la NASA que siguen la operación desde la Tierra no pueden hacer otra cosa que cruzar los dedos: desde la entrada a la atmósfera marciana -con sus respectivas tempestades- hasta el contacto de sus pies con la roca, todo ha sido programado con horas de antelación.



Más cruel aún es que la señal que indicará que InSight está sana y salva sobre la superficie marciana tardará ocho minutos en llegar al centro de control de la misión, situado en Pasadena, California. "Con Marte nada está nunca asegurado. Marte es difícil", resumió el domingo Thomas Zurbuchen, jefe de la sección científica de la NASA, que ha aprobado esta misión de casi 1.000 millones de dólares para estudiar las entrañas del planeta rojo.



Es la primera vez desde 2012 que un artefacto intenta posarse sobre Marte, después de que lo hiciera el vehículo Curiosity de la NASA, el único actualmente activo en la superficie del planeta rojo. Solo Estados Unidos ha logrado colocar artefactos allí, invirtiendo en estas misiones con el objetivo de preparar una futura incursión con exploradores humanos para la década de 2030. Pero más de la mitad de los 43 intentos por llevar a Marte robots, satélites u otros -ejecutados por agencias espaciales de todo el mundo- han fallado.







Tomorrow's the big day: #MarsLanding. TODAY, watch my final mission briefing at 10 a.m. PT to hear how my team has prepared for the "seven minutes of terror." Tag questions using #askNASA.

Tune in at: https://t.co/oig27aMjZd pic.twitter.com/yFiqCql649