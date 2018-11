La sonda espacial InSight aterriza con éxito en Marte

El modulo espacial InSight, la primera misión de la NASA que quiere estudiar específicamente el interior de Marte, aterrizó este lunes con éxito en la superficie del planeta rojo.



La sala de control del Laboratorio de Propulsión de la NASA en Pasadena (California, EE.UU.) recibió a las 11.53 horas local (19.53 GMT) la señal de que InSight se había posado en Marte.



"Te siento, Marte. Y pronto conoceré tu corazón. Con este aterrizaje a salvo, estoy aquí. Estoy en casa", dijo en su perfil oficial de Twitter el módulo InSight, que ha ido retransmitiendo en directo y a través de esta red social su viaje desde la Tierra desde el pasado mayo.





I feel you, #Mars – and soon I'll know your heart. With this safe landing, I'm here. I'm home. #MarsLanding https://t.co/auhFdfiUMg

Congratulations, @NASAInSight and @NASAJPL! We look forward to all the knowledge the InSight Lander will provide us about Mars as we prepare astronauts for the same destination. #MarsLanding pic.twitter.com/m0MrsOyVU4