Diseñadores y modelos lloran la muerte de Lagerfeld

El mundo de la moda llora la muerte de Karl Lagerfeld, uno de sus rostros más polémicos y conocidos, del que los diseñadores y modelos dan una visión mucho más cercana que la que ofrecía al público.



Los mensajes de pesar se suceden en las redes sociales, especialmente en Instagram y Twitter, donde dos hashtag (etiquetas) -#KarlLagerfeld y #Chanel- están entre las diez tendencias del día.



-- Stella McCartney. "Este es un día realmente triste. Decir que conocí a este hombre amable que cambió la forma en la que todos miramos el mundo, es un honor. Mi corazón está con sus seres queridos y con todos los que sintieron su delicado y espectacular toque en una industria que está llena de personajes (...) Un verdadero icono que será echado de menos durante muchos, muchos años (...) Gracias Karl por toda la belleza y por ver el mundo a través de tus icónicas gafas con una visión única".







Thank you Karl for all the beauty and for seeing the world through those iconic glasses that were truly rose-tinted with a vision that was like no other. You will be very missed... And always loved x pic.twitter.com/lUfW8DhC3l