Muere el diseñador Karl Lagerfeld a los 85 años

El diseñador alemán Karl Lagerfeld, uno de los grandes nombres de la moda y director de creaciones de la firma francesa Chanel desde 1983, falleció este martes a los 85 años de edad, según confirmaron a Efe fuentes de la casa de moda.



El icono de la moda, que nunca quiso revelar su fecha exacta de nacimiento aunque se baraja que fue el 10 de septiembre de 1933, se encontraba hospitalizado en un centro parisino, aunque las fuentes apuntaron a que había registrado una ligera mejoría antes de su fallecimiento.



La salud de Lagerfeld se había degradado en los últimos meses y en enero pasado el modista ya no apareció, como era habitual, en el último desfile de alta costura que firmó para Chanel en la pasarela de la capital francesa.



Su rostro, siempre escondido tras unas gafas oscuras, y su eterna melena canosa, dejaron de aparecer en los actos públicos de la sociedad francesa, lo que disparó los rumores sobre su estado de salud.



Nacido en Hamburgo pero instalado en París desde los años 50, Lagerfeld creó su propio estilo, inconfundible, para abrirse un espacio propio entre las leyendas de la moda y era considerado por muchos como uno de sus grandes iconos.



Vestido siempre de traje negro, la mayoría de las veces con camisa blanca y tocado con alzacuellos, su acento alemán no le impidió convertirse en un personaje mediático en Francia, habitual de los estudios de televisión y también de numerosas campañas humanitarias.



Pero fue sobre las pasarelas donde desplegó su talento, renovador y poderoso.



Trabajó para Pierre Balmain, Jean Patou y Chloé, antes de colaborar para la casa italiana Fendi, que en 1965 le convirtió en su director artístico, puesto desde el que en 1983 saltó a Chanel, donde forjó su leyenda.





Reacciones

#KarlLagerfeld était un génie. Au sein de la maison @Chanel, il inventait et réinventait avec passion, exigence, excellence. Son art donnait des couleurs et des formes à l'amour, au raffinement, à l'époustouflant, au merveilleux. Plus qu'une incarnation de Paris, il était Paris. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 19 de febrero de 2019

Nada más conocerse su muerte, diseñadores y modelos han querido expresas sus sentimientos en las redes sociales. Es el caso deque ha escrito "Querido Karl, gracias por poner belleza y luz en nuestro mundo, tanto color en mitad de la oscuridad, tanto ingenio en estos aburridos días. Creo que no hubieras querido tantas lágrimas y tantas flores pero te extrañaremos. El mundo entero y yo te echaremos de menos".Tambiénha escrito lo siguiente: "Karl, tu ingenio tocó tantas vidas, especialmente la de Gianni -su hermano- y la mía. Nunca olvidaremos tu increíble talento y tu infinita inspiración. Siempre aprendimos de ti".La actrizha señalado que "es un privilegio poder decir que has trabajado con él, que lo has escuchado hablar, que has hablado con él, que has sido vestida por él. Tengo mucha, mucha, mucha suerte.La alcaldesa de París,, también ha tenido palabras para el diseñador fallecido: "Era un genio. En el seno de la 'maison' Chanel, inventó y reinventó con pasión, exigencia, excelencia. Su arte dio colores y formas al amor, al refinamiento, a lo asombroso y a lo maravilloso. Más que una encarnación de París, él era París. Todos los que le conocieron se acordarán de su amabilidad, su generosidad y su atención sincera hacia los más frágiles".