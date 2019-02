El Cupón de la ONCE reparte 910.000 euros en València

El Cupón de la ONCE reparte 910.000 euros en València

Pedro Yago Yuste es el vendedor ONCE que ha repartido 26 cupones premiados a las 5 cifras del sorteo de ayer en Valencia. Un total de 910.0000 euros, muy repartidos desde su punto de venta en la avenida del Puerto de la capital del Turia. "Esta mañana me he puesto a llorar junto a una clienta que le había tocado un cupón de 35.000 euros, porque realmente los necesitaba", manifiesta Pedro.

"Antes de ser vendedor ONCE trabajaba como fresador y tornero, y tras un accidente de tráfico y adquirir una discapacidad física, empecé a trabajar como vendedor ONCE. Hoy puedo decir que es el trabajo más bonito del mundo: el contacto con las personas, hacer grupos de amigos, la confianza que tienen en mí, y la ilusión de que un día como hoy pueda dar estos grandes premios", añade el vendedor.

También ha dado premio en Valencia (35.000 euros), el vendedor David Cebrián Bou, con punto de venta en la Gran Vía Ramón y Cajal, número 37, de Valencia. Y en el barrio de Parque Alcosa, de Alfafar, el vendedor de la ONCE Miguel Oltra Calabuig ha dado otro premio de 35.000 euros, desde su zona de venta en la Plaza Poeta Miguel Hernández.

El cupón de la ONCE del 21 de febrero, dedicado al Día Internacional del Guía de Turismo, también ha dejado premios en Málaga, Cádiz, Tarragona y Santa Cruz de Tenerife.