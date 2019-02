Cuenta atrás para conocer a las ganadoras de 'eWoman'

La segunda edición de eWoman entra en su recta final tras premiar en el último año a 57 mujeres por su talento y liderazgo profesional en un circuito de catorce eventos al que han asistido más de 2.000 personas.

eWoman es un proyecto innovador que promueve el progreso social a través de la experiencia compartida por mujeres que destacan en el entorno laboral y tecnológico. La inspiración y la motivación dan razón de ser a un tour de eventos que, a través de sus premios, reconoce y pone en valor el talento femenino al servicio del progreso de nuestra sociedad.

El acto, que tendrá lugar en el Auditorio Rafael del Pino, reunirá a todas las premiadas en los encuentros regionales y dará a conocer el nombre de las tres ganadoras nacionales en las tres categorías: 'Negocio Online', 'Trayectoria Profesional by Caixabank' y 'Arte Digital y Redes Sociales'.

La Comisión de Expertos, reunida el pasado 21 de febrero en la sede Prensa Ibérica, está formada por Irene Lanzaco, directora general de Gabinete de Presidencia de Prensa Ibérica; Elena Betés, fundadora de Rastreator; Arantxa Sasiambarrena, consejera delegada y fundadora de The Valley; Belén M. Ayala, subdirectora de Comunicación y Marketing de la Cámara de Comercio de España; Gloria Costero Bolaños, técnico de la Dirección General de la Mujer; Ana Fragua González, presidenta de For Women; Valle López Quesada, directora de Nuevo Negocio de Womenalia; Mar Santana, directora de Comercio Exterior y Tesorería de Caixabank; Inmaculada Guerra, responsable de Comunicación de KIA; Paz Torralba, directora de The Beauty Concept; Fátima Fares, directora de Eventos de Prensa Ibérica, y Ángel San Martín, director comercial de Prensa Ibérica.

En la categoría de 'Negocio Online' el jurado premia a mujeres disruptivas que, con entusiasmo, esfuerzo e imaginación, han conseguido transformar su ilusión en un negocio consolidado en el entorno digital.

En 'Trayectoria profesional by Caixabank' se valora el compromiso social y el trabajo que las mujeres candidatas desarrollan a lo largo de su vida laboral.

Y en 'Arte Digital y Redes Sociales' se reconoce a las mujeres que están a la vanguardia en creatividad y en innovación y que, en muchos casos, han diseñado su propio camino a través de proyectos digitales.