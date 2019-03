¿Sabemos usar de forma correcta las escaleras mecánicas o los ascensores?

Utilizar ascensores o escaleras mecánicas, cada vez más presentes éstas en muchos espacios urbanos, forma parte para muchos de la rutina diaria. Pero, ¿sabemos utilizarlos de forma correcta?

La fiabilidad que todos concedemos a estos medios no debe hacernos olvidar una serie de consejos elementales para seguir disfrutando de ellos con un seguridad total, especialmente cuando vamos con niños.

En las escaleras mecánicas, por ejemplo, OTIS Zardoya aconseja que los más pequeños no viajen solos, sino que vayan acompañados de la mano de un adulto. En todo caso, siempre es recomendable para cualquier pasajero subir o bajar sujetándose en el pasamanos. Los carritos o cochecitos de bebé no deben acceder a las escaleras mecánicas. Si vamos con ellos, debemos dirigirnos al ascensor. Con los niños habrá que estar especialmente atentos si se cae algún objeto. En ese caso, es mejor no recogerlos por nuestra propia cuenta, sino avisar al encargado de mantenimiento.

En las escaleras mecánicas deberemos vigilar otra serie de normas básicas, como tener especial precaución si vestimos prendas largas o evitar adelantar el pie hasta la zona en la que se pliegan los peldaños. También es recomendable no utilizarlas nunca con calzado de goma, como chanclas, botas de agua o zuecos de este material.

Si vamos con mascotas, debemos cogerlas en brazos antes de subir o bajar.

En los ascensores, los niños tampoco deben ir solos, sino con un adulto. Con carritos de niños hay que vigilar que las ruedas de éstos no se queden atascados en el hueco entre el piso y la cabina, aunque todos debemos tener en cuenta la posibilidad de que se genere un escalón entre ambos al entrar o salir.

Al acceder a la cabina o al salir hay que asegurarse de que ningún objeto o prenda de vestir impida el cierre de las puertas. Dentro del ascensor debemos saber que nunca hay que golpear las puertas o las paredes. Tampoco saltar o realizar movimientos bruscos.

Y si nos quedamos atrapados en la cabina, nunca hay que optar por intentar salir por nuestros propios medios. En ese caso, debemos pulsar el botón de emergencia durante cuatro segundos para conectar con el centro de asistencia y, después, esperar a la llegada de un técnico.

Por supuesto, hay que respetar siempre el límite de carga. Y, si viajamos con mascotas, habrá que mantenerla siempre a nuestro lado, impidiendo que entre sola en el ascensor.