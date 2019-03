Carmen Calvo: "La democracia no puede existir si no es en parámetros de igualdad"

La vicepresidenta Carmen Calvo. Foto: Armando Huerta

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, reivindica el principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y concibe la educación como un factor clave para acabar con la "herencia envenenada" de "siglos de desigualdad" en una sociedad que "sigue siendo machista". Urge a tomar medidas contra la brecha salarial y considera que la independencia económica es esencial para que las mujeres gocen de libertad.

-Hoy es el Día Internacional de la Mujer, ¿qué significación tiene para una ministra de Igualdad?

-Para las mujeres feministas, el 8 de marzo es el día en que decimos alto y claro que no vamos a dejar de luchar por los derechos de las mujeres, una cita que une a todas las mujeres y los hombres que saben que la democracia no puede existir si no es en parámetros de igualdad.

Sobre la desigualdad entre hombres y mujeres se construyen todas las demás desigualdades, por lo tanto, si ahí está el origen, ahí está el trabajo de todas las igualdades que hay que construir.

El año pasado vivimos en España un 8 de marzo cuyos ecos todavía resuenan. Las mujeres dijeron con fuerza y con firmeza que quieren ser ciudadanas de pleno derecho, y que son, que somos, el gran sujeto político de las sociedades libres. Estamos en las instituciones, en los consejos de dirección, en los partidos, en los sindicatos, en la sociedad civil y somos más de la mitad de la población. Es una reacción imparable y tenemos que ser capaces de manejarla con inteligencia y visión de futuro.

-Permisos de paternidad iguales e intransferibles. Es posiblemente la medida de mayor impacto en el real decreto ley de igualdad laboral que acaba de aprobar su Gobierno€ ¿hay respaldo presupuestario para ello?

El Real Decreto-Ley cuenta con la correspondiente memoria económica a cargo de la Seguridad Social para las dos medidas que requieren dotación: la ampliación y equiparación de los permisos de maternidad y paternidad y la recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado.

Son medidas establecidas en términos muy razonables y muy necesarias desde el punto de vista presupuestario.

"La maternidad no puede recaer exclusivamente sobre las mujeres, ni perjudicar sus carreras profesionales"



-Se trata de dar un paso hacia la igualdad real y efectiva, se trata de corresponsabilidad y de cumplir con el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. La maternidad no puede recaer exclusivamente sobre las mujeres, ni perjudicar sus carreras profesionales. Las pensiones de las mujeres son hasta un 38% menores que las de los hombres por su condición de madres, a quienes ha penalizado también en la calidad de su trabajo y en su propia proyección profesional.

-El Gobierno ha aprobado un real decreto que exige a las empresas a publicar las tablas salariales en las empresas. Tampoco en esto hay acuerdo previo con CEOE y CEPYME.

-Hemos estado en la mesa de diálogo social con sindicatos y con patronal. El proyecto de ley existe y se viene trabajando y dialogando desde hace un año para sacarlo adelante. Ahora lo importante es que este Real Decreto-Ley sea convalidado por los grupos parlamentarios que son los que representan la soberanía de este país.

-Se ha criticado que el real decreto llegase justo antes de la disolución de las Cortes y que vea la luz en vísperas del Día de la Mujer. Hay quienes ven oportunismo político y electoral.

-La desigualdad en el ámbito laboral, materializada en la brecha salarial, exige una actuación urgente por parte de los poderes públicos. La mitad de la población sufre discriminación y este Gobierno ha trabajado y va a seguir trabajando hasta el último momento para dar respuesta a los problemas reales de la gente. Esa es la principal obligación y responsabilidad de la política y de nuestro trabajo constante.

-Desde 1978 se han dado pasos muy significativos en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, queda aún camino por recorrer, ¿cuáles son los aspectos más urgentes para lograr una igualdad real y efectiva?

-El elemento principal de la libertad de las mujeres es la independencia económica porque sin ella las mujeres no pueden ser verdaderas y libres ciudadanas.

El poder económico es fundamental. Repartir y compartir el poder económico desde su base, que es el acceso al empleo en condiciones de igualdad.

-¿Cómo cree que se debe combatir la brecha salarial? ¿cómo podemos favorecer el acceso de la mujer a los cuadros directivos en el mundo de la política y la empresa?

-El proyecto de ley presentado por el grupo socialista, y que ha quedado en pausa tras la disolución de las Cortes, contempla que la presencia de hombres y mujeres en las empresas y sociedades mercantiles privadas cumpla la equidad. Ninguna empresa puede funcionar sin la cualificación, sin el punto de vista y sin el poder de las mujeres. Es una cuestión no sólo de justicia sino también de inteligencia.

Además, desde el Gobierno hemos impulsado una directiva europea que obliga al reparto de poder entre hombres y mujeres en los Consejos de Administración de las empresas. Es imprescindible caminar hacia la Europa social, la Europa que refuerza las democracias, los derechos y las igualdades.

"El marco en el que se construye nuestra sociedad sigue siendo machista"

-Las leyes a menudo no son del todo eficaces para cambiar costumbres ancestrales, ¿qué se puede hacer en lo cultural para lograr una verdadera formación en igualdad no solo en la escuela sino también en casa?

El marco sobre el que se construye nuestra sociedad sigue siendo machista. Arrastramos siglos de desigualdad, una herencia envenenada cuyo mejor antídoto es la educación. La escuela es clave, como lo es la familia y otros muchos entornos que también configuran nuestra identidad, como los medios de comunicación o la cultura. Acabar con los estereotipos es fundamental para configurar nuevos roles más justos e igualitarios sobre los que construir una sociedad mejor.

-Van con retraso algunas de las medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. ¿Por qué? ¿Se están cumpliendo los términos del pacto?

-El cumplimiento del Pacto de Estado depende, en gran medida, de la asignación de recursos para su real y completo desarrollo. Por ello, nada más llegar, convocamos la Conferencia Sectorial que permitió establecer los criterios de reparto de los fondos destinados a comunidades autónomas y ayuntamientos. Nos comprometimos, además, a duplicar los fondos para entidades locales en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 pero el rechazo a las cuentas del Estado ha impedido llevar a cabo esta y otras medidas de calado.

Es importante recordar en este punto que el proyecto presupuestario que presentó el Gobierno destinaba seis de cada diez euros públicos a gasto social y contenía la mayor inversión en políticas de igualdad y contra la violencia de género de la democracia. En concreto, el no a los presupuestos ha supuesto la pérdida de 26 millones de euros para la lucha contra la violencia machista.

-Usted es vicepresidenta de un Gobierno con más mujeres que hombres. ¿Para cuándo la primera mujer presidenta de Gobierno en España?

Las políticas de igualdad necesitan del compromiso de quienes tienen que llevarlas a cabo. Tenemos un presidente del Gobierno feminista y 17 ministros y ministras que trabajan por la igualdad desde cada una de sus responsabilidades. Esa es la clave.