Cristina Aristoy, de Singularu, ganadora del premio eWoman Negocio Online

Cristina Aristoy, galardonada en los premios eWoman. Foto: Iván Emery

La marca de joyas Singularu ha conseguido en apenas cuatro años facturar más de 3,5 millones de euros. La empresa, fundada por Cristina Aristoy junto a Paco Torno, comenzó su negocio en el mundo digital pero ya han abierto seis tiendas físicas. A sus 30 años, Aristoy ha creado una marca de joyas que ha conseguido calar entre las más jóvenes.

¿Qué significa para ti haber ganado el premio eWoman en la categoría Negocio Online?

Me ha encantado, no me lo esperaba. Es como la palmadita en la espalda. Al final, después de cinco años es como que el trabajo da su fruto.

¿Qué crees que ha tenido en cuenta el jurado para concederte esta distinción?

Quizás que soy una persona joven que ha emprendido su negocio y con mucho esfuerzo, de empezar siendo nada, ahora tenemos tienda online, 6 físicas y estamos en plena expansión.

¿Cuál ha sido la clave del éxito de Singularu?

No lo sé, si lo supiera creo que estaríamos haciéndolo todos los días. Creo que la clave del éxito ha sido el trabajo constante y rodearnos de gente que tenía la misma ilusión que nosotros.

¿Siempre te has imaginado 'emprendiendo' o surgió por casualidad?

Ahora digo que surgió por casualidad, pero mis amigas me han recordado que no, que es algo que se ve que llevaba dentro. Pero creo que, si me lo hubieran contado, no sé si me lo habría creído.

¿Animarías a otras mujeres a emprender?

Por supuesto, creo que no hay nada más bonito que crear algo y verlo crecer.

¿Qué sientes cuando te cruzas con alguien y ves alguno de tus diseños?

Alegría. En Valencia es muy fácil ver a alguien con Singularu, tenemos una red grande y cada vez más. Pero cuando sales de Valencia y ves a chicas llevando Singularu es increíble. De hecho, lo que nos pasó cuando vinimos a Madrid y buscábamos un local para abrir la tienda, viendo las zonas, vimos a una chica que llevaba el collar de Singularu (en el barrio de Salamanca) y supimos que esa era nuestra zona.

De aquí a 10 años, ¿cómo te imaginas Singularu?

Siendo una marca internacional a todos los niveles con el offline y el online. A tope con todo.

¿Cómo valoras la iniciativa del eWoman?

Cada vez creo que estas cosas se valoran más. Cuando estás aquí te das cuenta de lo importante que es hacer a la mujer visible y hacer que sean referentes. Que otras mujeres tengan referentes y que hombres vean también esos referentes en chicas.