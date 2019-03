¿Cuándo vuelve a ser fiesta en Valencia?

Tras el fin de las Fallas 2019 la pregunta es: ¿cuándo serán las próximas fiestas o, al menos, el siguiente día festivo? Y, aunque la respuesta parece obvia, no lo es tanto. La Semana Santa parece lejana, pero en realidad está ya ahí, a la vuelta de la esquina; de hecho, en apenas tres semanas los valencianos estaremos preparando ya los días de la semana de Pasión.

La Semana Santa se celebra este año en la tercera semana de abril, bastante separada de las Fallas, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones en las que las procesiones empezaban casi al día siguiente de la 'cremà' fallera. Así que, esta vez, da tiempo suficiente de recuperarse y prepararse para los días festivos de la semana de Pasión.

Pero, como ocurre un año tras otro, la cuestión es si en este año el Jueves Santo es festivo o laboral. Pues, tal y como viene sucediendo desde hace años, el Jueves Santo es laborable aunque no es lectivo para los estudiantes. Es decir, se trabaja pero los niños, adolescentes y universitarios no tienen clase. No obstante, ante cualquier duda, AQUÍ puedes consultar el calendario laboral de 2019 y AQUÍ el calendario escolar del curso 2018-2019.

El día siguiente, el Viernes Santo, sí es festivo nacional y, por lo tanto, no hay ni clase ni tampoco se trabaja. La festividad llega justo un mes después del último día festivo (fines de semana aparte) de la provincia de Valencia, que ha sido el día de San José, el día grande de las Fallas 2019 y jornada de la 'cremà'. Así que, hasta dentro de un mes habrá que aprovechar los sábados y domingos que tenemos por delante porque, hasta entonces, no hay ni una fiesta ni media.