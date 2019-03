¿Se han teletransportado alguna vez? Vamos a Beniarrés

El próximo sábado la localidad alicantina de Beniarrés estará inmersa en una fiesta de la naturaleza, la meteorología y el clima. Les invito a hacer un ejercicio de 'teletransportación'. Respiren y abran la mente. Una carretera sinuosa entre campos de secano; primero almendros y al fondo cerezos, todos en flor. Se ve la tierra un tanto áspera y polvorienta por la falta de lluvias que atenaza la Comunidad Valenciana, pero aún viva, con amapolas. Todo esto enmarcado por montañas. Una de ellas dibuja una cresta colosal, como si fuera un desproporcionado dinosaurio petrificado. Dicen que es el Benicadell. En sus faldas un pueblo coronado por una ermita y, en medio del núcleo urbano, una iglesia cuyo campanario apuntado llama mucho la atención. Se acabó de construir en el año 1900, es una joya modernista. Tras superar un par de calles, giro a la derecha hasta la biblioteca municipal y el Centro Cultural Joan Fuster. Nueve y media de la mañana. Se abren las puertas. Allí un puñado de amantes de la naturaleza y la meteorología se arremolinan y, previa visita de la exposición del concurso de fotografía, ocupan la bancada de la sala de actos. A las 10 coge las riendas de la tarima Rafael Armengot, divulgador y antes meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología en la delegación de Valencia. Deje de mirar la tienda de Altocúmulo en el hall, ¡que no llegamos! Tras la presentación de Enrique Moltó, uno de los organizadores imprescindibles y profesor de la Universidad de Alicante (UA), Armengot toma la palabra y habla de los avisos meteorológicos. Amarillos, naranjas y rojos. Tras él, un descanso, café y vuelta a la grada con Francesc Mauri, se avecina una ponencia interesantísima sobre la comunicación de la previsión. Un baluarte de TV3.

Menuda algarabía, ha llegado la entrega de premios del certamen. Era genial la mesa redonda con Javier Martí Talavera, pero los concursantes quieren el veredicto y recibir sus regalos. El primer premio, el segundo€ ¿Ya? Ha llegado a la hora de comer. Todos juntos con tapeo y fideuà en el Bar Crespo. Una maravilla, menos mal que hicimos la reserva. Y ahora aún queda la excursión. Un sábado inolvidable€ que no se pueden perder. Interpreten un chasquido de dedos. Ya hemos vuelto, ¿qué tal la experiencia? Todo esto no sería posible sin asociaciones como la AVAMET, AMETSE, las empresas locales, el consistorio, el Laboratorio de Climatología de la UA y Meteored. Comprueben el resultado, no les defraudará. Nos vemos en seis días.