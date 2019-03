Un maestro de un pueblo de Kenia, nombrado mejor profesor del mundo

El maestro keniano Peter Tabichi, que da clase en un pueblo remoto de Kenia, ha sido distinguido como el mejor profesor del mundo tras ganar el galardón Global Teacher Prize 2019, dotado con un millón de dólares (cerca de 900.000 euros), informó la Fundación Varkey, que otorga el premio.



"Es increíble (la obtención del premio). Se lo debo todo a Dios", declaró este lunes al diario keniano "Daily Nation" el maestro, quien trabaja una escuela de educación secundaria de Pwani, un remoto pueblo del condado de Nakuru (centro).





Watch the moment @RealHughJackman named @PeterTabichi as the winner of the Varkey Foundation Global Teacher Prize 2019, presented by His Highness Crown Prince of Dubai Sheikh @HamdanMohammed Al Maktoum.#TeachersMatter #TeacherPrize pic.twitter.com/kaIBbjBEuT