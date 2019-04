La meteorología es ´trendy´

El sábado la meteorología en Valencia y Alicante se convirtió en tendencia en las redes sociales. Codeándose con Los Mossos o Marcos Mundstock. Todo por culpa del VII Encuentro de Aficionados a la Meteorología de Beniarrés (EAMB2019) y gracias a las decenas de personas que se dieron cita en el graderío del centro cultural de este municipio alicantino. Allí todas las primaveras se produce una simbiosis perfecta entre la ciencia y la fiesta. Sí, porque el secreto de la longevidad de este evento está en hablar de meteorología o climatología en un ambiente distendido. De colegueo. No se cumplen los horarios a rajatabla, hay poco postureo y así los ponentes se confían, y sueltan confesiones que dejan patas arriba la sala de butacas.

De esta guisa se mostró el meteorólogo Rafael Armengot, hace un par de años aún enrolado en la AEMET y con un bagaje descomunal. Exultante, complaciente, crítico con el sistema de avisos meteorológicos y, sobre todo, con los medios de comunicación. «Deben ofrecer los riesgos sin sensacionalismo. Si falla cualquier vía de información, la fiabilidad decae y supone un grave error. Cuando eso pasa, hay tentación de matar al mensajero», comentó Armengot. Curiosamente, las críticas se suelen verter en los meteorólogos y no en el altavoz. «Cuesta mucho ganar la confianza de la gente y se puede perder en un solo día» declaró, haciendo mención a la metida de pata en la gota fría del 16 de octubre de 2013. Esa que anuló el transporte escolar y los colegios acabaron vacíos bajo el sol. «Ahí se ignoró la información oficial».

Francesc Mauri, meteorólogo de TV3 y de Catalunya Ràdio, hizo un repaso de la comunicación meteorológica en las últimas décadas. Desde Mariano Medina hasta Picazo; de la información más hierática y seria, hasta el presentador dicharachero. «En TV3 desde hace años se busca que la persona encargada del espacio meteorológico sea una chispa», mencionó Mauri. Y ese modelo se ha exportado a muchas televisiones. No a todas, «en otros casos se hace un espacio más encaminado a ver el presentador o la presentadora y no el contenido». No se debe olvidar que la información del tiempo rigurosa salva vidas. «En la inundación de Tous no había modelos de predicción fiables, ni un sistema de avisos bien desarrollado. ¿Puede volver a pasar algo parecido? Meteorológicamente sí, pero la prevención ha mejorado y no habría tantas víctimas». Bendita sea.

Con perlas como estas no es extraño que la jornada acabara entre los temas «trendy» del día. Por unas horas la familia meteorológica se convirtió en influencer. Busquen #EAMB2019 en Twitter y verán, ¡hay selfies!