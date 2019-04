No voy a hacer una previsión para la segunda parte de la Semana Santa, la que es festiva en todos sitios, porque lo sigo considerando una temeridad a día de hoy y no quiero conflictos con nadie. Durante las últimas semanas he tenido la oportunidad de explicar a alumnos de secundaria qué es la Geografía y qué puede aportar en su formación y en el famoso y manido tema de las salidas profesionales. Lo he hecho con una mezcla de convencimiento y fe en mi disciplina, por un lado, y miedo a parecer un puro comercial que venda aire. Considero que la Geografía aporta una visión integral de los hechos físicos y humanos en el territorio y ello permite una interpretación mucho más completa que la que puedan ofrecer otras disciplinas más puramente ambientales o humanas. Naturaleza y hombre son elementos indisolublemente unidos y la Geografía permite o puede permitir su convivencia de forma coherente. En este sentido, la cartografía, la elaboración de mapas, da especial sentido al trabajo geográfico, por la capacidad de unificar en un marco físico concreto realidades complejas y aparentemente irreconciliables. Creo en eso de la misma forma que creo que los conceptos aprendidos en el grado no serán suficientes para encontrar un empleo sin la actitud proactiva de cada persona. De la misma forma creo que no es adecuado vender grados universitarios con muchas salidas profesionales en la teoría, pero que están llenos de alumnos poco motivados, apuntados solo por el hecho de esa teórica empleabilidad, en la que tendrán que competir con muchos compañeros. La docencia, la planificación, la gestión ambiental y de los riesgos naturales, el desarrollo local, los estudios demográficos, etc. son campos en los que se han ido especializando distintos docentes y profesionales de la Geografía, sin perder nunca la visión de conjunto y la capacidad de plasmarlo todo en un documento físico esencial, el mapa, hoy casi siempre digital. Por mi experiencia como docente en cerca de 20 años no todos mis alumnos habrán encontrado el trabajo deseado pero sí es satisfactorio ver a algunos que, hace muchos años o recientemente, lo han hecho y están dispuestos a defender su valor como géografos. Sólo me queda agradecer a profesores, alumnos y geógrafos profesionales como Ernesto Cutillas, Carlos Cortés, Antonio Rico, Víctor Fernández y Nuria Ginestar su implicación en esta defensa de una disciplina que ayuda sobre todo a una mejor comprensión de una realidad cada vez más global y compleja.