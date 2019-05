Gaysper mola. Ya saben, ese fantasmito vestido con la bandera gay que se inventó Vox en Twitter para chinchar. Pretendía acusar a los homosexuales de formar parte de un contubernio comunista y mediático tan descabellado como aquel judeomasónico, pero más variopinto. El caso es que Gaysper se les ha ido de las manos y ha escapado de la casa que le vio nacer dando un portazo. Ha cobrado vida propia, ha cambiado de bando y ha pasado a ser un icono de la tolerancia, la libertad personal y la lucha contra la discriminación y la homofobia. No me digan que no mola. Puede entenderse que uno esté harto de los fantasmas por culpa de Íker Jiménez, y que no le hagan gracia las banderas por aquel fundamentalismo vexilológico que se levantó tras la broma de Dani Mateo con la bandera española, pero aun así ese fantasma que parece Casper envuelto en la enseña gay resulta irresistible.

Gaysper se merece una serie de animación. Según gustos, habrá quien lo prefiera en Clan, Boing, Neox, Disney Channel o qué sé yo, pero tiene que saltar a la tele. Aquí, por ejemplo, lo vemos mejor en Clan, echándole una mano a Los Lunnis, a ver por qué no va a salir el arco iris en Lunalunera después de tantos siglos ahogados por el chaparrón de la intransigencia, el pecado y la culpa. Sea como sea, que Gaysper se merece una serie de animación está fuera de toda discusión.

La animación española ya triunfó con grandes personajes como Pocoyó, D'Artacán y los mosqueperros, los Fruittis, David el Gnomo, Rui (el pequeño Cid), los Trotamúsicos, las tres mellizas, el delfín Delfy, la familia Telerín, Willy Fog o don Quijote, caballero del honor, y Sancho, su escudero bonachón y gordinflón que pisa firme el suelo que dirige su señor. Hemos de volver por nuestros fueros. Por patriotismo. Por cumplir nuestra particular diversidad de destino en lo universal. Porque con Gaysper nuestro imperio contraataca. Porque nuestros niños se merecen que la historia se mejore varias veces.

Con permiso de don Ramón María del Valle-Inclán: Gaysper y abre España a la libertad y al progreso.