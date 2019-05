Miki Núñez, representante de España en la 64ª edición del Festival de Eurovisión, ha interpretado 'La venda' con una actuación enérgica, colorida y desenfadada que ha cerrado el certamen y tras la que llegarán las votaciones de las que saldrá el ganador.





???? Spain's Miki closes the show with a party on stage, and we're still clapping along!@RTVE @Eurovision_TVE @Mikiot2018#DareToDream #Eurovision #ESP pic.twitter.com/rzTB5jmjV0