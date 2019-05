Estas son las monedas que te pueden colar y que no valen nada

En ocasiones hacemos compras y con las prisas o por la confianza no miramos bien el cambio. Desde la entrada del euro muchos países han copiado el diseño de las monedas europeas, las más copiadas son las de uno y dos euros. Hace tiempo que los dueños de empresas de vending, máquinas expendedoras de bebida, comida o tabaco, vienen alertando de la proliferación de estas monedas muy parecidas a los euros, tanto en diseño, como en peso. Al ser prácticamente iguales a los euros las máquinas de vending no pueden distinguirlas y sirven el producto y el cambio. Es un problema ya denunciado por los empresarios y ahora ha tomado voz en boca de la Guardia Civil.





Cuando la veas no pienses que ha llegado a tus manos una moneda del tesoro del faraón Ramsés II.



¡¡?jito!! cuidado es una libra egipcia. Las pasan al descuido por monedas de 2 €, pero realmente vale 0,12 €. ¡Que no te la cuelen! pic.twitter.com/QbkPmdqrgD — Guardia Civil ?? (@guardiacivil) 14 de diciembre de 2017

¡OJO con el cambio?! Hay #monedas extranjeras muy parecidas al #euro, pero cuyo valor es muy inferior ?.

¡Comprueba las vueltas y que no te las cuelen! pic.twitter.com/amcSFlzL3q — Policía Nacional (@policia) 16 de diciembre de 2018

Ense han denunciado monedas dee incluso antiguas. El problema es grande.. Las autoridades no pueden hacer nada,y avisar a los consumidores. Tenemos que pensar que además estas monedas, como la egipcia, tienen un valor muy inferior a la moneda que imitan. Por ejemplo,y su valor no llega a los. Las monedas, llamadas dirhams,y se asemejan a las de dos euros. Enlasque dicen valer también dos euros no llegan a losen Europa y, por ejemplo, losque se asemejan a las monedas de 1 euros,. Lo dicho, el consumidor pierde una gran cantidad de dinero con estos cambios. También existen monedas parecidas en otros lugares del mundo. En, al otro lado del charco losimitan a los 2 euros sin llegar a los. En, las monedas detambién se parecen a las monedas de un euro y su valor es casi insignificante enHace unos días, en, cinco jóvenes de entre 19 y 31 años fueron detenidos por intentar pagar en una discoteca de la ciudad con. Se les acusa de falsificación de moneda. También hace pocos días y en el País Vasco, un hombre y dos mujeres fueron detenidos por abonar consumiciones con dinero falsificado. Finalmente, se les intervino una cuantía de