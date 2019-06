Menos bulos y más Órbita Laika

Ya me he manifestado muchas veces como un apasionado de la divulgación, cada vez más necesaria contra lo que algunos puedan pensar. Muchos creen que la gran cantidad de portales y redes que pretenden informar sobre hechos vinculados a distintas ciencias puede hacer innecesario que un programa de televisión generalista dedique un espacio a estos menesteres, pero es ese hecho es lo que los hace especialmente necesarios. Cualquier cosa se difunde por internet como si fuera cierta y basta con que unos pocos le den crédito para que la bola de nieve se haga más grande y haya más gente que se las crea, que les dé más crédito a fuentes oficiales que, como todo el mundo sabe, «viven empeñadas y confabuladas en engañarnos». El matemático Eduardo Saénz de Cabezón presenta esta nueva temporada, que apuesta por el science show. Cada capítulo cuenta con diversas temáticas: física, inteligencia artificial, sexo, cambio climático. Se emite todos los lunes a las 22.00 horas en la 2 y es muy recomendable, y se puede ver además cuando uno quiera entrando en la página web de RTVE. Mi amigo José Miguel Viñas hizo el pasado lunes una gran explicación sobre las turbulencias y su relación con las condiciones meteorológicas y especialmente brillante estuvo, con experimento incluido, explicando las estelas de condensación de los aviones, y desmintiendo el absurdo bulo de los chemtrails. En definitiva, sólo me queda animar a los diseñadores de este programa por su formato atractivo para todos los públicos, sin quitar por ello un ápice de contenido científico. Sólo una sugerencia, cuenten con otros científicos más sociales como geógrafos, economistas, filósofos, etc, que también hacen ciencia y que tienen muchas cosas que aportar para entender mejor el mundo que nos rodea.