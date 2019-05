Guerra Civil Bot: Alicante conquista Valéncia en agosto del año 2020

Las redes sociales son un mundo por descubrir lleno de fenómenos y modas pasajeras. Y uno de los últimos se centra en una hipotética Guerra Civil que se desarrollaría dentro de un año entre las 50 provincias españolas y dos ciudades autónomas. Su resultado está siendo decidido, en teoría, por un algoritmo de inteligencia artificial. La contienda se narra a través de las publicaciones de un perfil de Twitter creado el pasado jueves que ha cosechado un más que notable éxito: en tres días ya tiene más de 120.000 seguidores. Una cifra considerable.

El proyecto es responsabilidad de un informático italiano que prefiere mantener el anonimato y ya registró una notable notoriedad con una campaña bélica a nivel mundial de similares características en la que España está registrando victoria tras victoria como si del famoso ejército de los tercios se tratara. La versión desarrollada en la geografía nacional comenzó el pasado jueves con una primera anexión que desata la batalla de todos contra todos y que tiene lugar en el centro peninsular: Madrid conquistará Toledo en enero de 2020 y así empezará esta especie de Juego de Tronos del universo 2.0 donde 52 territorios lucharan por el cetro del poder.

Y lo cierto es que la iniciativa ha gustado. Muchos son los seguidores que en 72 horas han dado rienda suelta a sus anhelos y opiniones sobe esta virtual lucha por el poder desarrollada por una inteligencia artificial. "Si en el bot de esta Guerra Civil Valencia no conquista Cataluña me voy a sentir muy decepcionado", apunta un usuario. Los mensajes -tweets en este caso- del desarrollador responsable ya superan la cuarentena y en cada uno de ellos se define una lucha y se declara el vencedor. No se dan detalles. Nadie sabe cómo se decide el resultado. Es algo similar a las famosas "arañas" del buscador Google. Nadie sabe los motivos por los que se decide un vencedor.



El "ejército valenciano"

El bando valenciano estaba compuesto por las tres provincias en el inicio del todo. Sin embargo, ahora solo queda un representante. Así, Castelló será derrotada por Teruel durante la primera semana de mayo de 2020 y Valéncia caerá a manos de Alicante unos meses después: en pleno agosto de ese mismo año, cuando el calor del verano ya está más que presente. El bot de la Guerra Civil lanza un mensaje cada hora y para a la una menos cuarto de la madrugada, para arrancar de nuevo a las 7 siete menos cuarto. Aún queda guerra para rato.