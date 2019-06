Hace unos años, cuando se difundió el irreal proyecto del trasvase del Ebro, afortunadamente desechado, se señalaba que la cuenca del Segura tenía un déficit de 450 hectómetros cúbicos, que iban a ser cubiertos con las aguas de aquella irracional transferencia. La aplicación de la Directiva marco del Agua y la elaboración de los nuevos planes de demarcación hidrográfica ha alterado, sustancialmente, esa cifra inicial, que realmente nadie sabía explicar cómo se había calculado. Porque en nuestro país sigue habiendo bastante poca transparencia en materia hídrica. Y hace un par de décadas, mucha menos. Pues bien, resulta que, en el plan hidrológico de la misma cuenca del Segura, aprobado en 2016, ese

déficit se ha rebajado a 150 hectómetros cúbicos anuales.

Este nuevo plan ha trabajado, como debe ser, con datos realistas de superficies realmente regadas y dotaciones de cultivos más ajustadas. Y no con superficies potenciales ni concesionadas sin uso. En definitiva, la cuenca del Segura tiene déficit de agua, por supuesto. Pero no el que se señalaba en el plan hidrológico nacional de 2001. Y el déficit actual puede sufragarse con soluciones cercanas y realistas. No con quiméricos trasvases desde el Duero, Guadiana o Tajo medio, y otras zarandajas, que nunca se van a realizar y sólo hacen que alimentar falsas expectativas a la población y engaños a los agricultores. A partir de aquí, el gobierno central tiene la palabra para elaborar un nuevo plan hidrológico nacional que apueste por medidas realistas en la planificación y gestión del agua.

En un contexto de cambio climático por efecto invernadero de causa antrópica como el que registramos, no hay trasvases que sirvan, porque las precipitaciones son y serán menores y en condiciones de sequía no hay agua posible que trasvasar desde ninguna cuenca próxima. Ya lo estamos viendo con las precipitaciones acumuladas en las dos últimas décadas en la cabecera del Tajo. A mi ya no me engañan más con mensajes que quedan muy bien ante la gente, pero que encierran falsedad y una ética cuestionable.