En los últimos días los que nos dedicamos a la comunicación meteorológica hemos tenido convivir con un puñado de frases lapidarias: "ahora a cualquier cosa llaman ola de calor", "¡bah! pues el calor típico de verano" o "sensacionalismo a la máxima exponencia". Además, en tono socarrón. Probablemente los medios de comunicación tenemos parte de culpa en esta desconfianza, o quizás no todos y solo unos cuantos, pero aquí el pastel se reparte en porciones iguales. Los mapas no ofrecían dudas, los centros de presión se estaban poniendo de tal forma que entre el Sahara y Europa Occidental se iba a articular una 'cinta transportadora' de aire tropical. Y aquí está. Es cierto que esto sucede todos los veranos, no obstante, tal frecuencia no elimina los riesgos derivados de las altas temperaturas.

Tenemos una memoria muy corta. Revisando datos de episodios pasados es fácil rescatar el verano de 2003, que siempre será recordado como el hábitat de la gran ola de calor europea. En aquel envite africano, extremo y duradero, perecieron cerca de 70.000 personas en Europa debido al calor, 6.000 en España. Hoy parece que no se pueden airear estos datos, porque automáticamente te tachan de sensacionalista, pero hay que hacerlo. Debemos ser conscientes de que las olas de calor suponen un riesgo importante para nuestra salud, especialmente para las personas aquejadas de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Las premisas son las de siempre, no hacer actividad física exigente en las horas centrales, beber agua regularmente, evitar la exposición directa al sol y frecuentar las habitaciones más frescas. Máxime cuando los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se van extendiendo por nuestro territorio. Hoy tres cuartas partes del país están en riesgo por altas temperaturas.

En la Comunidad Valenciana de momento hemos pasado de puntillas por el episodio pero ahora sí que va a apretar. Este mediodía en el prelitoral y el interior las temperaturas superarán los 35 ºC, e incluso algunos observatorios llegarán a los 40 ºC. Mañana el ambiente tórrido aún se recrudecerá más y podrán batirse algunos récords, caso del observatorio de Manises de la AEMET, cuya temperatura máxima absoluta del mes de junio es de 38,4 ºC. Podrán seguir la evolución de los registros en la web de la AVAMET (avamet.org) en tiempo real. Minuto y resultado. Y después de todo esto, digo yo con retintín -pero galante- ¿era o no noticia?