Amenazas homófobas antes del Orgullo Gay: "Te voy a hacer heterosexual a hostias"

Con las celebraciones del Orgullo LGTBI a las puertas, una escena denunciada por un joven con un vídeo en Twitter ha vuelto a alertar contra las actitudes homófobas en el día a día.



En la grabación, tomada en un restaurante de Barcelona, se puede ver cómo un hombre increpa a un joven, amigo del que publicó las imágenes, por su forma de vestir, y le amenaza: "Te voy a hacer heterosexual a hostias".



Hoy mi amigo ha sufrido un ataque en un McDonalds de barcelona por su forma de vestir tan "femenina". Es irónico que esto pase el mismo día que el pregón del pride pero hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas. pic.twitter.com/N4yu9DJIYg — paleo_20 (@paleo_20) 27 de junio de 2019

La escena se produce, además, ante el guarda de seguridad de local. "", increpa el hombre que profiere las amenazas, quien asegura que él "viste bien". El joven le responde que "es el día del Orgullo" y es entonces cuando recibe las amenazas: "" y "".La conversación sigue con el joven defendiéndose: "Yo me voy a comer la hamburguesa, me siento y me la como y tú no me tienes que decir nada". Ante la mirada del guarda de seguridad, el acoso prosigue: "Mejor que lleves un guardaespaldas porque ahora cuando salgas te voy a dar unas hostias€". Y el agresor remata su intervención justificando su actitud: "".