Las capitales de provincia más y menos ventosas de España

Las capitales de provincia más ventosas de España son Zaragoza, Huesca y Burgos, mientras que Ourense, Ciudad Real y Pontevedra son las menos ventosas. La localización de los parques eólicos en el Valle del Ebro para aprovechar la persistencia del viento, no sólo el cierzo, sino el viento del sureste, llamado "bochorno", no es casual, por tanto. Hay que remarcar que el viento también es muy frecuente en la ciudad de Donosti, pero en este caso el observatorio lo encontramos en Igueldo, una colina encima de la ciudad. En este observatorio la frecuencia de vientos fuertes (superiores a 95 km/h) según un tópico de Meteored de donde hemos sacado este listado de ciudades muy ventosas y poco ventosas, es más elevada en Igueldo que en Zaragoza, pero el recorrido del viento diario es menor. El recorrido del viento diario era el parámetro para saber la velocidad del viento en los observatorios españoles hasta los años 70. Actualmente se tiene en cuenta la velocidad media horaria del viento, que se puede deducir dividiendo el recorrido del viento por 24. Sin embargo, el observatorio más ventoso es Tarifa, 259.000 km/año, y en segundo lugar Fuerteventura, 192.047 km/año. Tarifa, situado en el estrecho de Gibraltar, es la zona de España donde el viento es más fuerte y más persistente, ya que en este caso tenemos el viento de levante que sopla de manera persistente y fuerte por efecto Bernoulli y porque las situaciones sinópticas que favorecen este viento son muy frecuentes. En el caso del Estrecho de Gibraltar también el viento de poniente sopla a menudo, pero no es tan frecuente como el viento de levante. En el caso de Fuerteventura la persistencia de los alisios y el carácter insular del observatorio también favorecen la velocidad elevada del viento.