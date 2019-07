Delfina, la niña argentina que ha superado el cáncer tras 52 sesiones de quimio

Delfina, una pequeña de ocho años de Argentina, ha conseguido curarse de un cáncer por el que se ha enfrentado a un total de 52 sesiones de quimioterapia. Así lo ha anunciado su madre el pasado 19 de julio en la página de Facebook 'Todos por Delfi', creada para conseguir apoyos para la niña, con una foto de la pequeña en la que sostenía un cartel que decía "vencí el cáncer".

El diágnóstico de Delfina es uno de los más complejos y de rápido crecimiento: un linfoma de Burkitt, según ha explicado en un comunicado el departamento de Sanidad del gobierno regional de Tucumán. Se lo detectaron después de que sus padres la llevasen al médico cuando la pequeña comenzó a perder el apetito y a sufrir dolores en el estómago, diarreas y vómitos. En su página de Facebook Delfina ha relatado junto a su madre su proceso de recuperación.

Mayra, la madre de la pequeña, ha explicado que tuvo que dejar su trabajo para poder acompañar a Delfina durante su tratamiento y que consiguió cubrir los gastos del hospital argentino 'Niño Jesús' a través de la 'Fundación Flexer', dedicada al apoyo de niños con cáncer.

No se puede garantizar que no haya recaída



Delfina ha relatado en declaraciones al diario argentino 'Clarín' que finalmente se acabó acostumbrando a sus largas estancias en el hospital: "La primera vez que me internaron pensaba que me iban a tratar mal, yo no les contestaba nada, pero después me acostumbré a los doctores, a las inyecciones. Ya no lloro cuando me sacan sangre".

El doctor Juan José Chaín del área de Hemato Oncología que ha formado parte del equipo multidisciplinar encargado de atender a Delfina ha explicado que no pueden estar seguros de que la pequeña no sufra una recaída en un futuro y que continuará con los controles de revisión "para poder mantenerla libre de la enfermedad". La pequeña seguirá una dieta adaptada y tendrá cuidados especiales, ya que según ha explicado Mayra "existe una posibilidad de que la enfermedad vuelva". "Sería lo peor que nos puede pasar", ha expresado.

Numerosas personas han mostrado su solidaridad a Delfina a través de la página de Facebook y personalidades como el cantante y actor italiano Ruggero Pasquarelli y el actor Gabriel Coronel han mandado vídeos de apoyo publicados por la madre de la niña, quien ha reconocido "no saber cómo reaccionar" y sentir que está en "una nube" tras la recuperación de la pequeña.