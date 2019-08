Antón Uriarte

El pasado viernes falleció Anton Uriarte, geógrafo Vasco y referente de la divulgación en climatología en su blog CO2. Conviene empezar diciendo que sus post siempre fueron controvertidos y que mucha gente lo criticaba como un negacionista en el tema del Calentamiento global de origen antrópico. Lo cierto es que yo me acerqué a él hace muchos años gracias a las recomendaciones de un colega, y sus post me gustaban porque siempre estaban acompañados de artículos científicos y gráficos y mapas de apoyo. Está claro que el solo colgaba cosas que apoyaran sus ideas y que tenía una posición de defensa acérrima del uso de las energías fósiles, sobre todo del carbón, que yo no acababa de entender y no compartía. No obstante, lo que más me gustaba de sus post era que chocaban contra el pensamiento único del calentamiento global antropogénicosin sin complejos, con una incorrección política que reconozco me atraía. Tal vez porque como alguien me dijo eso de ir contracorriente resulta muy naif. Aparte de su historia del clima de la Tierra, y más allá de sus controvertidas posiciones científicas, los comentarios que más me gustaban eran los que ponían en evidencia las contradicciones de personas y países que se las daban de ecologistas pero en realidad no cumplían nada de lo que firmaban, como la propia España. Sólo interactué con el en redes sociales e insisto en que no compartía muchas de sus posiciones, pero me hubiera gustado conocerlo en persona porque la ciencia no avanza con unanimidades y él era una posición discordante, una nota suelta.