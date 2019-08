¿Es el turismo un gran invento?

En los últimos días he podido leer varios comentarios en grupos de WhatsApp que, como otras veces, inspiran esta columna. Un amigo comentaba el potencial turístico de la Montaña de Alicante y a la vez se quejaba de lo poco que se explotaba. A su vez, una amiga del mismo grupo, residente en Benidorm y trabajando en el sector turístico, le replicaba que mejor que todo siguiera virgen en esa zona porque el turista todo lo dejaba hecho una pena y el hombre era, en definitiva, una plaga para la naturaleza. Tal vez los dos tenían algo de razón, pero el caso es que esa montaña alicantina tan cercana al litoral turístico no se mantiene sola y los pocos que la habitan se enfrentan a numerosos problemas para seguir viviendo allí y de alguna manera habrá que compensarlos y tal vez, solo tal vez, el turismo puede ser una forma de completar sus rentas y, si no es así, alguna otra fórmula habrá que buscar.

De igual forma, se han hecho populares y han sido criticadas las quejas de los turistas del litoral porque las autoridades municipales no limpian la playa de poseidonia y la consideran como algo sucio y molesto. Como geògrafo y amante de la naturaleza sé que eso no es suciedad, sino un buen síntoma de preservación natural, pero como turista usuario entono el mea culpa y reconozco que prefiero una playa con agua transparente. No todo es tan sencillo, no todo es blanco o negro, y hay que buscar fórmulas que concilien todos esos puntos de vista.

Por cierto, en muchos lugares del sudeste las denostadas lluvias de Semana Santa fueron las últimas y casi únicas del año y sin ellas estaríamos muy mal. Se esperan lluvias en puntos turísticos y ya no sé si eso es bueno o malo.