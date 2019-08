Cuatro de cada diez españoles sufrirán el síndrome postvacacional

El final del verano se traduce para casi todos en la vuelta al trabajo y responsabilidades laborales. Tras el descanso, el retorno al entorno laboral se convierte para muchos en una situación negativa y difícil de gestionar que, en ocasiones, desemboca en el conocido síndrome/depresión post vacacional.

Lee Hecht Harrison, división del Grupo Adecco y líder global en el acompañamiento a las organizaciones en sus procesos de transformación, ha analizado a través de una encuesta a más de 1.000 trabajadores españoles en qué consiste este síndrome, a qué personas afecta y cuáles son los mejores planes para evitarlo y combatirlo.

El 41% de los encuestados reconoce que está sufriendo o sufrirá el síndrome postvacacional al reincorporarse al trabajo tras el periodo vacacional, 4 puntos porcentuales más que el año anterior, cuando se situaba en el 37%.

Del 59% restante que no padecerá dicha depresión, un segmento importante reconoce que sí que sufrirán cuadros de fatiga y estrés que, aunque no lleguen a considerarse depresión postvacacional, estarán directamente ligados a la difícil adaptación al orden y la rutina tras los días de desconexión.

Este síndrome es característico de los países en los que es habitual que los trabajadores disfruten de largos periodos vacacionales, como es el caso de España, donde el grueso del descanso anual se concentra fundamentalmente en los meses de verano.



Aunque el nuestro no es ni mucho menos uno de los países en los que más días de vacaciones tienen los trabajadores, sí que existe cierta cultura de aglutinarlos en una determinada época, en vez de distribuirlas a lo largo de todo el año. Según el Banco Mundial, en España, el período mínimo de vacaciones remuneradas es de 22 días por año, frente a los 30 de Finlandia o Francia.

El ambiente laboral es clave para facilitar el periodo de adaptación. Si el entorno es negativo, el trabajador encontrará mayores dificultades a la hora de reincorporarse, mientras que será mucho más sencillo para aquellos que desarrollen su actividad profesional en un ambiente agradable y positivo.



Entre los factores que contribuyen al desarrollo de este síndrome están las malas relaciones entre compañeros, las tareas repetitivas y los jefes poco motivadores.



Qué es el síndrome vacacional

Se denomina síndrome o depresión postvacacional a la sensación de falta de energía, la desmotivación o la tristeza que sufren algunos trabajadores al reincorporarse al trabajo después de un período de vacaciones. Se trata, en definitiva, de una ruptura en el proceso de adaptación o transición entre el tiempo de ocio y descanso generado por las vacaciones y la vuelta a la rutina laboral.



Qué perfiles sufren este síndrome

Aunque es difícil establecer un prototipo de trabajador que sufra la depresión postvacacional, sí que podemos apuntar a ciertas característica comunes entre aquellas personas que más difícil llevan la vuelta al trabajo.

Por una parte, los trabajadores que tienen una menor tolerancia a la frustración y que son menos resilientes son los más susceptibles de padecer depresión postvacacional. El cambio de situación que se vive al finalizar las vacaciones y recuperar la "normalidad" resulta más complejo para aquellos que no saben gestionar de forma eficaz los cambios.

Además, los trabajadores que disfrutan de largos períodos vacacionales tienen más dificultades para volver a la rutina, puesto que se han acostumbrado a una situación y, de pronto, tienen que romper con ella. Se dice que un hábito necesita alrededor de 3 semanas (21 días) para implementarse. Es por ello que las personas que dedican más de 3 semanas a sus vacaciones son más propensas a contraer el síndrome.

También el entorno laboral influye de manera directa en los trabajadores y en sus posibilidades de tener depresión postvacacional. Aquellos que regresan a un entorno hostil, en el que deben lidiar con un jefe incompetente, que no les valora o que no motiva lo suficiente a su equipo son más susceptibles. Así como aquellos que se encuentran con un mal ambiente entre compañeros, aquellos que realizan tareas repetitivas o que ya no están ilusionados con su trabajo, son más propensos que el resto.



Cómo detectarlo

Las señales más comunes que apuntan a un caso de depresión postvacacional son la apatía, el cansancio, la falta de energía y la dificultad para concentrarse en las tareas. Estos síntomas pueden llegar a trastornos del sueño, el nerviosismo, el estrés o la tristeza.

Este amplio abanico de síntomas hace que sea difícil concretar que se esté padeciendo este síndrome. Sin embargo, existe un común denominador: estos síntomas se manifiestan después de volver de vacaciones.

Este tipo de afección puede manifestarse durante 2 o 3 días en los casos más leves. Sin embargo, los síntomas pueden manifestarse hasta pasadas las semanas o meses del momento de vuelta al trabajo.



Formas de prevenir la depresión postvacacional

Afortunadamente, podemos controlar este síndrome y hacer que se minimice con actuaciones previas a la vuelta al trabajo. Concretamente, la clave radica en hacer que la transición sea lo más leve posible, con varias medidas previas.

Retomar el horario de sueño de los días de trabajo de manera paulatina es una de las medidas que podemos tomar. Es mejor que el trabajador se levante cada día un poco más temprano y haga lo mismo a la hora de acostarse para que el cuerpo se acostumbre a estos cambios.

Apurar los días de viaje tampoco es buena idea. De hecho, no se recomienda volver del lugar de vacaciones el día anterior de la vuelta al trabajo. Es mejor hacerlo unos días antes para que el trabajador regrese a su entorno habitual y tenga tiempo para retomar su actividad diaria.

Además, hay que tener en cuenta que la duración de las vacaciones es uno de los factores que más impactan en el síndrome postvacacional. Por ello, una buena opción es dividir los días de vacaciones para no crear hábitos de los que luego costará huir.