Cómo reconocer a un mentiroso mirándole a la cara

Pueden ser piadosas, intencionadas, exageradas, compulsivas e incluso hacia uno mismo. Pero sean como sean, lo que está claro es que las mentiras están más presentes en nuestro día a día de lo que nos gustaría admitir.

Mentimos para lograr aceptación, para evitar situaciones difíciles o por miedo a enfrentarnos a la realidad. Y aunque algunos mienten con más habilidad que otros, existen una serie de trucos con los que se puede reconocer a un mentiroso con sólo mirarle a la cara.

Mark Bouton es un sociólogo que trabajó para el FBI durante más de 30 años interrogando a ladrones y otros criminales. Cuando dejó la agencia de investigación publicó un libro titulado 'How to Spot Lies Like the FBI' (Como detectar mentiras como el FBI) en el que da algunos de sus trucos para reconocer a un mentiroso. Estos son algunos de ellos.



Pestañea rápidamente

Según explica Bouton, una persona pestañea una vez cada 10 o 12 segundos, es decir, unas cinco o seis veces por minuto. Ese número de parpadeos aumenta considerablemente cuando la persona se estresa o miente, pudiendo llegar a pestañear hasta seis veces seguidas en un corto periodo de tiempo.



Cerrar los ojos durante más de un segundo

El exagente del FBI explica que cerrar los ojos durante más de un segundo es un mecanismo de defensa del ser humano y puede significar que la otra persona te está mintiendo. Por norma general, el parpadeo no dura más de 400 milisegundos (0,40 segundos).



La dirección de la mirada

Una persona diestra tiende a mirar hacia arriba y hacia la izquierda cuando intenta acceder a sus recuerdos, según Bouton. Por el contrario, si mira hacia arriba y hacia la izquierda accede a su imaginación, por lo que podría estar mintiendo. Por norma general los zurdos reaccionan de manera opuesta.

Las personas diestras mirarán hacia arriba y a la derecha al mentir. Shutterstock

Bouton destaca aun así que si se pregunta a un diestro por algo que ha escuchado, sus ojos se moverán hacia la oreja izquierda para recordar lo que ha oído. Sin embargo, si esa persona está a punto de mentir se moverán hacia la oreja derecha.

A la hora de mentir sobre un olor, un tacto o una sensación, las personas diestras moverán sus ojos hacia abajo y hacia la derecha. Pero si lo que intentan es decir la verdad y recordar esa sensación mirarán hacia abajo y hacia la izquierda.



Sudoración excesiva

En algunos casos el cuerpo puede reaccionar ante la mentira acelerando el proceso de sudoración. Si percibes sudor en la frente o las mejillas de tu interlocutor y sospechas de sus palabras, quizá estés en lo correcto.



Frunce los labios

Cuando una persona miente normalmente su boca se seca. El exagente del FBI explica que para superar esa sequedad el mentiroso puede fruncir o contraer los labios para hacer un movimiento de succión.