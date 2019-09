El clima de la ciudad de Almería

Según el fórum "El Tiempo" en esta ciudad las temperaturas a menudo suben durante la noche por efecto del viento de levante que llega recalentado tras atravesar la sierra de Cabo de Gata. En algunas ocasiones ha tenido la mínima más alta de España, superior a 30 ºC, cuando el viento de levante no ha parado de soplar durante toda la noche. Además es la capital de provincia peninsular con la pluviometría más baja, 196 mm. Como consecuencia del viento las temperaturas mínimas no bajan mucho durante las noches; también tenemos que añadir otros factores, como la posición meridional de la ciudad y la suavización de su clima por su situación litoral, al lado del mar Mediterráneo. La temperatura mínima absoluta de Almería es de 0,1 ºC, es la única capital de provincia de España donde no ha helado durante todo el siglo XX e inicios del siglo XXI. En enero del 2005 se llegó a 0,1 ºC de mínima. Los factores orográficos, protección de las cordilleras ante los vientos fríos del norte y noroeste, hacen que la temperatura media de enero sea una de las más elevadas de toda España, 12,6 ºC. Esta orografía también provoca un efecto de sombra pluviométrica extiende a buena parte del litoral del sureste de la Península Ibérica, la zona más seca de la península y probablemente la zona más seca de la Europa continental. Las tandas secas en la ciudad de Almería son las más largas de cualquier capital española, el récord es de 185 días consecutivos sin llover. Sólo llueve 25 días al año. Sin la torrencialidad de las lluvias del clima mediterráneo no evita que pueda haber inundaciones en la ciudad, estas inundaciones son favorecidas en parte por la escasa vegetación de los alrededores. Los árboles hacen un efecto de absorción y retención del agua de lluvia.