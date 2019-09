Sequías en Villena y San Javier, nevadas en Madrid e incendios en Benicolet

Es difícil aparentemente buscar un nexo de unión a los distintos elementos enunciados en el título. No obstante, es muy sencillo, a todos les une el hecho de ser riesgos que han servido como brillantes trabajos fin de máster en el Máster de Planificación y Gestión de Riesgos Naturales del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante. Ana Isabel Galán Romero en su TFM titulado «Modificaciones y afecciones climáticas en el entorno de La Manga del Mar Menor (Región de Murcia). Riesgos vinculados a su evolución y configuración del litoral» analiza con profusión el riesgo de sequía de este municipio murciano de la manga del Mar Menor, tanto buscando los factores desencadenantes como haciendo propuestas concretas de solución. Aitana Navarro Molina hace un magnifico análisis de la percepción del riesgo de sequia en el municipio alicantino de Villena, incidiendo, más que en los elementos más objetivos, que también son analizados, en cómo los distintos segmentos de la población y las instituciones implicadas perciben el riesgo y sus posibles soluciones. Raúl Moure Jiménez en su TFM «Análisis de riesgo asociado a las nevadas en el área metropolitana de Madrid: diagnóstico y tendencias» hace un magnífico y aplicable trabajo sobre un riesgo a veces despreciado en las tendencias de calentamiento global, pero que no ha perdido incidencia en un área metropolitana como ésta porque el descenso de la peligrosidad se ve compensado por el aumento de la vulnerabilidad y la exposición, y las autoridades madrileñas deberían tomar buena nota. Por último, Llorenç Gregori Grau en su TFM «Redacció del pla de prevenció d'incendis forestals per al municipi de Benicolet» es capaz de sumar a un buen documento técnico sobre el riesgo de incendio en este pequeño municipio valenciano, cuyo consistorio debería tener en cuenta, un magnífico trabajo sobre cómo los cambios de usos del suelo, sobre todo el abandono de actividades agropecuarias, han modificado y acelerado el riesgo de sufrir grandes incendios, algo perfectamente aplicable a cualquier otro municipio español. Este tipo de trabajos, llenos de buena y útil cartografía, dejan ver la necesidad que hay en este campo de buenos profesionales y, tras los acontecimientos de la semana pasada, es un orgullo ver cómo son capaces de formarse un puñado de egresados de este Máster, único en España.