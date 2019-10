Isla de calor y planificación de la ciudad

Un artículo científico realizado por varios geógrafos de la Universidad de Barcelona -??Marc Lemus, Javier Martín Vide, María del Carmen Moreno y Joan Albert López Bustins-, "Estimating Barcelona's metropolitan daytime hot and cold poles using Landsat-8 Land Surface Temperature, que ha sido publicado en la revista indexada Science of the Total Environment en septiembre de 2019, analiza la isla de calor superficial del área metropolitana de Barcelona a través de imágenes térmicas del satélite Landsat 8 en las 4 estaciones astronómicas, con el objetivo de detectar los polos cálidos y fríos de Barcelona. Hay una diferencia máxima de 6 ºC entre las zonas boscosas y las zonas urbanas. Las áreas urbanas verdes provocan un enfriamiento de la temperatura superficial que es 2,5 ºC inferior a la temperatura de las zonas urbanas que no son verdes, con predominio de cemento y edificios. Los polos cálidos corresponden a zonas urbanas con mucho cemento, mientras que los polos fríos corresponden a zonas verdes, bosques, situados en las afueras de las ciudades. Este artículo es muy interesante ya que permite tener un conocimiento complementario en la isla de calor urbana a partir de transectos térmicos. Según este método, la isla de calor urbana atmosférica es de 8 ºC, según la tesis de 1990 de María del Carmen Moreno. Con este artículo los entes municipales y supramunicipales podrán hacer una mejor planificación de la ciudad de Barcelona y las ciudades de los alrededores. Es muy importante disminuir en el futuro las emisiones de gases de efecto invernadero de los automóviles que calientan la ciudad, aumentar las superficies verdes, que disminuyen la temperatura, no sólo en las afueras de la ciudad, sino también en su interior, así como promover viviendas con mejor aislamiento térmico para disminuir el calor antropogénica destinada a la climatización.