El hierro y el mar

Los animales necesitan pequeñas cantidades de hierro. Sin embargo, no pueden vivir sin él, y los animales de sangre roja dependen de él para formar la hemoglobina necesaria para transportar oxígeno en su sangre. Debe obtenerse de los alimentos, pero es difícil de absorber. Como consecuencia, los humanos pueden desarrollar anemia a pesar de que nuestros alimentos crecen en suelos relativamente ricos en hierro.

Por el contrario, el océano, lejos de las costas, está casi desprovisto de hierro. Las cantidades de hierro disuelto en las aguas de la superficie son tan bajas que su concentración no pudo ser medida con precisión hasta la década de 1980. Aunque es sabido que el crecimiento del fitoplancton puede verse limitado por estas concentraciones extremadamente bajas, hasta ahora los científicos no habían considerado la disponibilidad de hierro como un factor importante en la ecología de los animales marinos.

«La gran pista vino de mirar las observaciones satelitales de dónde se produce la pesca», explica Galbraith. Junto con el coautor David Kroodsma de Global Fishing Watch, con sede en San Francisco, el equipo analizó años de datos globales sobre dónde pescan realmente los barcos cuando se aventuran en alta mar. «Vimos que esencialmente no se está pescando en las tres regiones con mayores limitaciones de hierro del mundo: el Océano Austral, el Pacífico ecuatorial oriental y el Pacífico subártico».