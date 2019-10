Una educación de calidad es la base de la sociedad del futuro

La fuerza de las sociedades radica, en su origen, en un sistema educativo de calidad, inclusivo, igualitario, democrático y coeducativo. No en vano, esta abastece a la población de las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo.

Una educación de calidad, por lo tanto, es la base de la sociedad futura. Además, contribuye a reducir desigualdades y a lograr una sociedad más paritaria, tolerante y pacífica.

Entre 1985 y 2005, la educación estuvo asociada a la reducción de 1,4 puntos porcentuales en el coeficiente Gini -que mide la desigualdad en los ingresos- en 114 países. Las Naciones Unidas señalaron garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad como uno de los objetivos más importantes que cumplir en su Agenda 2030, además de promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Por último, la ONU identifica este objetivo como uno clave para alcanzar el resto de ODS, permitir a las personas escapar de la pobreza y empoderarlas para llevar una vida más saludable y sostenible.



Lograr la escolarización universal

Durante la última década, las tasas de escolarización y del acceso a todos los niveles de la educación han mejorado mucho, sobre todo en el caso de las mujeres y de las niñas.

Los avances más importantes se desarrollaron en África Subsahariana, donde el porcentaje de niños y niñas no escolarizados descendió del 40% al 22%, y Asia Meridional, cuya cifra bajó del 20% al 6%, según datos del Instituto de Estadística de la Unesco.

Sin embargo, todavía queda mucho camino por andar, y es que más de 265 millones de niños y niñas no están escolarizados a día de hoy (el 22% de ellos, en edad de educación primaria) y 617 jóvenes carecen de los conocimientos básicos de aritmética y de un mínimo de alfabetización.

En África Subsahariana, a pesar de la reducción de las cifras de niños y niñas no escolarizados durante los últimos años, todavía cuentan con casi la mitad de los infantes no matriculados en el mundo.

La situación de conflicto en determinadas zonas del mundo afecta al 50% de los niños y las niñas que no asisten a la escuela. La escasez de profesorado cualificado y las malas condiciones de las escuelas en determinadas regiones es otra de las razones que derivan en un sistema educativo quebrado y desigual a nivel mundial.

Aumentar los esfuerzos para lograr la educación universal es, por lo tanto, uno de los aspectos más importantes a los que deben hacer frente los gobiernos de todos los Estados durante los próximos años.

Por su parte, los ciudadanos tienen la obligación de exigir prioridad a la educación en las políticas y prácticas de los gobiernos, alentar al sector privado a invertir recursos en centros educativos y herramientas pedagógicas o instar a las ONG a promover en las sociedades locales la importancia de la educación.



Soluciones de gran calado

A pesar de la mejora reconocida de la situación del sistema educativo a nivel mundial, todavía quedan muchos aspectos por corregir. Para ello, las Naciones Unidas han establecido unas metas que lograr antes de 2030. Para cumplirlas, será necesario invertir decididamente en becas educativas, talleres de formación para docentes, construcción de escuelas y mejor acceso al agua y a la electricidad en ellas.

El objetivo número 4 de la Agenda 2030 prevé asegurar que todos los niños y las niñas terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos; y garantizar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.