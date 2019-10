La percepción del clima

Hemos leído varios tópicos o artículos publicados en foros de meteorología o foros no específicamente dedicados a la meteorología. En estos foros se afirma que las humedades más bajas de las zonas interiores de la Península Ibérica respecto a la costa hacen que las sensaciones de frío sean mucho más fuertes en la costa respecto al interior con temperaturas idénticas o incluso temperaturas más elevadas en la costa. Por ejemplo, con 6 ºC en Gijón se necesitan guantes por la elevada humedad relativa, mientras en León con -2 ºC no se necesitan guantes según este aficionado. Por otra parte con -5 ºC en Teruel se dice que hace menos frío que en Valencia con 7 u 8 ºC. Probablemente no sea la humedad relativa, que realmente es más elevada en el interior que en la costa, sino la velocidad del viento que es más fuerte en la costa que en el interior, incluso en días anticiclónicos con tiempo estable, la causa por la que las personas sientan más frío en la costa. El efecto de la humedad relativa en la sensación de frío es mucho menor que el efecto del viento, por eso hay tablas de sensación de frío, Windchill, en función de la temperatura y la velocidad del viento, y no hay tablas de sensación de frío en función de la humedad relativa y la temperatura. A partir de los 10 ºC se calcula el Windchill. En cambio, con altas temperatura, por encima de los 20 ºC la humedad aumenta la sensación de calor, y con humedades bajas se puede soportar más el calor que con humedad baja. Por eso existe la tabla de sensación de calor en función de la humedad relativa y la temperatura y el índice Humidex.