Jorge Rodríguez inaugura l'exposició que posa en valor la importància econòmica i sentimental de l'aigua d'Ontinyent

L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha inaugurat l'exposició "Ontinyent, fets d'aigua" a la Casa de Cultura. Es tracta d'una mostra organitzada per l'Ajuntament, Egevasa i Global Omnium, inclosa dins la campanya "Aigua d'Ontinyent: per a beure, per a viure", plantejada per posar en valor la importància econòmica, social i sentimental de l'aigua de la ciutat.

Jorge Rodríguez, que acudia acompanyat per la regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia; el conseller delegat d'Egevasa, Dionisio García i una nombrosa representació de regidors i regidores de la corporació municipal, manifestava que "Ontinyent, fets d'aigua" és "una ocasió única" per descobrir l'impacte d'aquest element en l'evolució de la ciutat. ""L'aigua d'Ontinyent és un dels símbols del nostre poble, del qual hem de sentir-nos ben orgullosos. Aquesta exposició és una magnífica mostra gràfica i emotiva sobre la vinculació de l'aigua d'Ontinyent a la nostra història, als nostres paisatges, la nostra arquitectura i les nostres vides, amb una component educativa i ambiental que la fan una visita especialment imprescindible per als i les nostres joves", destacava.

Així, "Ontinyent, fets d'aigua" compta amb un fons documental de més de 2000 fotografies, a més de vídeos interactius, documents històrics i elements patrimonials, molts d'ells rescatats del passat per a l'ocasió gràcies a una important tasca de documentació i restauració. El comisari de l'exposició, Santi Sais, explicava que per crear una experiència diferent i atractiva per als i les visitants, s'ha apostat per un format que inclou pantalles interactives i audiovisuals, "un desplegament tecnològic mai vist en uns exposició de temàtica local", assenyalava.

Als continguts, "Fets d'Aigua d'Ontinyent" mostra retalls de la història de la ciutat, incloent testimonis vius a l'apartat "les veus de l'aigua"; mostra el Pou Clar com a element íntim de contacte amb la natura per als ontinyentins i ontinyentines; i es dedica un espai per a donar a conèixer el projecte "Riu Viu", que té com a objectiu revitalitzar l'entorn del riu Clariano i aprofitar-lo com a espai de convivència. També es repassa la tasca d'Egevasa, empresa gestora del servei d'aigua potable.

La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, posava de relleu que "darrere d'una acció tan quotidiana com obrir l'aixeta hi ha infrastructures, recursos humans i tècnics, però també llocs i històries que són part intrínseca d'Ontinyent. Esta exposició és un recorregut interessant i molt pedagògic per mostrar com l'aigua ha estat i és fonamental per a la transformació d'Ontinyent", manifestava.

Per la seua part, des d'Egevasa, Dionisio García destacava que l'exposició "Ontinyent, fets d'aigua" s'inclou a una serie d'exposicions que Global Omnium i Aguas de Valencia està realitzant per apropar l'aigua al ciutadà "perquè "l'aigua és un element indispensable per a la vida del esser humà i clar comprendre que cuidar-la i administrar-la bé, que és un deure que tenim totes i tots", declarava.

Ontinyent, fets d'aigua es podrà visitar fins al 4 de gener de 2020 en horari de dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h i de dimarts a dissabte, de 18:00h a 21:00h. Així mateix, per a divendres 8 de novembre a les 19:00h i per dissabte 16 de novembre s'han previst dues visites guiades a l'exposició. Tant per a participar en aquestes visites com per concertar-ne d'altres cal posar-se en contacte amb el departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Ontinyent.