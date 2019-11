El CVI participa en las jornadas con los principales actores de cambio climático y desarrollo sostenible a nivel mundial

El Consorcio Valencia Interior explica a la Ministra para la Transición Ecológica la Estrategia del ente contra el cambio climático y el compromiso con el cuidado del medio ambiente

Representantes del Consorcio Valencia Interior asistieron a dos jornadas en Madrid con el cambio climático y el desarrollo sostenible como ejes principales, donde acudieron los principales expertos en la materia a nivel mundial. La entidad supramunicipal trabaja día a día en la escucha proactiva de las mejores propuestas y en el acercamiento a los referentes y expertos mundiales para mejorar la gestión del CVI.

El CVI acudió al evento de alto nivel sobre Transición Ecológica que reunió en Madrid a las voces que marcan la agenda global de cambio climático y el desarrollo sostenible, donde participaron también el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Además, prestigiosos economistas como Nicholas Stern y Jeffrey Sachs; Laurence Tubiana, una de las principales artífices del Acuerdo de París, y la secretaria ejecutiva de la Convención de la ONU de Cambio Climático, Patricia Espinosa, fueron algunos de los participantes de estos actos, que clausuró el presidente del Gobierno.

Los representantes del CVI manifestaron que estas jornadas "son los foros perfectos para conocer de primera mano las principales propuestas para luchar contra el cambio climático y conseguir un desarrollo sostenible real y factible. En nuestra mano está el poder hacer algo y qué mejor manera de hacerlo que con las personas referentes en la materia a nivel mundial". Durante el encuentro se aprovechó la ocasión para mostrar a la Ministra para la Transición Ecológica la Estrategia del Consorcio Valencia Interior para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y el compromiso de la entidad que preside con el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente.

Las tres sesiones de debate, que tuvieron lugar en el Paraninfo de la Universidad Complutense, reunieron por primera vez en España a algunas de las voces que han marcado la agenda global hacia un nuevo modelo de desarrollo más justo, equitativo, que permita combatir el cambio climático y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los ponentes debatieron sobre los temas clave que marcan la agenda global y los principales foros internacionales a lo largo de este año 2019, entre ellos cómo acelerar la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo más respetuoso con las personas y los límites ambientales, cómo movilizar las inversiones necesarias para lograrlo, el fomento del empleo asociado a una economía baja en emisiones, la adaptación al cambio climático y el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la primera sesión "El cambio climático en el marco de la Agenda 2030" intervino Jeffrey D. Sachs, prestigioso economista y director ejecutivo de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible; Laurence Tubiana, la diplomática francesa artífice del Acuerdo de París y CEO de la Fundación Europea del Clima (European Climate Foundation, ECF), y Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030.

El segundo debate del día se centró en cómo hacer una transición justa hacia un nuevo modelo de desarrollo, con las intervenciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; Manuel Pulgar-Vidal, el ex ministro de Medio Ambiente de Perú que fue clave en la consecución del pacto del clima de París y actual director internacional de cambio climático de WWF; y Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda y ex administradora del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD).

Al día siguiente tuvo lugar un debate entre Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC); Nicholas Stern, presidente del Centro para el Cambio Climático, Economía y Política de la London School of Economics (LSE), y Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica. El evento fue clausurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



La lucha contra el cambio climático como protagonista

Este evento de alto nivel viene precedido por una serie de actos que tuvieron como eje temático el cambio climático y la transición ecológica. El primero de ellos, "La Transición ecológica: el reto de la financiación sostenible", organizado por la Fundación Cotec, contó con una ponencia de Laurent Fabius, ex ministro de Asuntos Exteriores francés, quien ejerció la presidencia de la Cumbre del Clima de París en 2015. Durante su intervención, Fabius recordó que "la acción climática requiere de la colaboración de todos: gobiernos, empresas y ciudadanía", al tiempo que se congratuló del impulso dado por el Gobierno de España a la ambición en la lucha contra el cambio climático.