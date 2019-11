Conocer la meteorología

Referirse al trabajo de José Miguel Viñas es hablar de rigor, seriedad, método, ciencia y, también, de amenidad, pedagogía, claridad. Podríamos sintetizar con una expresión la sensación que le embarga a uno cuando ve, lee o escucha una aportación científica de José Miguel Viñas: su pasión por el trabajo. La jornada de trabajo de Viñas no conoce de límite horario. El día civil se queda corto para él cuando redacta un artículo, escribe un libro o prepara un guión para la radio o la televisión. Porque él es un apasionado del día meteorológico, del funcionamiento del tiempo atmosférico y de los climas que se extienden sobre la superficie terrestre. Y para comprender el tiempo y clima de la Tierra faltan días, meses, años...Conozco a José Miguel Viñas hace años y solo tengo palabras de reconocimiento por su labor y de agradecimiento por permitirme su amistad. Siempre aprendo nuevas cosas del tiempo y clima con él. Siempre me sorprende con su aproximación a los fenómenos atmosféricos. Porque para José Miguel un proceso meteorológico complejo no puede tenerse por sabido hasta que el gran público no lo comprenda. Estas son las virtudes que acompañan a su último trabajo, su última aportación a la ciencias meteorológica y climática. Un excelente libro, bajo la forma de un diccionario de términos atmosféricos, que es mucho más que eso. Es un tratado de meteorología y climatología que se presenta como sucesión alfabética de conceptos. Es la nueva lectura que ha hecho José Miguel Viñas de lo que deben ser los contenidos básicos que todo estudioso, aficionado o amante de la meteorología y climatología tiene que conocer. Con orden y rigor. Con un lenguaje científico pero accesible al gran público. Cargado de imágenes y mapas. Y con unas piezas deliciosas, bajo el formato de veinticinco cuadros explicativos, que desentrañan aspectos históricos, fenómenos o procesos atmosféricos y curiosidades meteorológicas que sólo José Miguel Viñas sabe presentar con tanta amenidad. Una edición cuidada de Alianza Editorial, que ha tenido el gran acierto de contar para esta obra con un científico que sabe divulgar. Gracias por este nuevo libro, José Miguel; gracias por todo tu trabajo de ciencia y divulgación.