Nuevo anuncio de la Lotería de Navidad 2019: El sorteo que nos une

El nuevo anuncio de la Lotería de Navidad 2019 ya está aquí. Pilar y Félix son los protagonistas del nuevo anuncio de la Lotería de Navidad. El veterano actor Ramón Barea da vida a Félix, un hombre que acude a casa de Pilar, su ex nuera, para trasladarle su intención de compartir con ella los décimos de la Lotería de Navidad. Explicándole que no quiere perder la tradición familiar porque la mujer ya no sea la esposa de su hijo, el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad vuelve a apelar al sentido de compartir.





Aquí está la nueva campaña de Lotería de Navidad. La primera de las cuatro historias que nos recuerdan que cuando compartes un décimo, compartes mucho más. https://t.co/bCZtHmoSMk #UnidosPorUnDécimo #EstrenoLoteríaDeNavidad #LoteríaDeNavidad #LoteríaNavidad pic.twitter.com/72U2TG0oPd — Loterías del Estado (@loterias_es) November 14, 2019

Otros anuncios de la Lotería de Navidad

Loterías y Apuestas del Estado ha presentado este jueves ely con esta rueda de prensa ha desvelado los los detalles de la esperada, una tradición que inauguró hace más de 20 años el famoso "calvo" de la Navidad y que en la pasada edición tuvo como protagonista al cascarrabias Juan del anuncio "22 otra vez"., un espacio habitual en los. En este sentido, se trata de uno de los establecimientos hosteleros más conocidos de la localidad madrileña de Fuenlabrada.Elapela siempre a momentos entrañables, repletos de familiaridad y solidaridad. Destacan, por ejemplo, los. En el, la Lotería se presentó con una historia de lo más humana dirigida por el cineasta Santiago Zannou. Manuel vive en un barrio obrero de una gran ciudad y decide bajar a su bar, donde ha tocado el 'Gordo' y él no ha comprado un décimo. Un guion de lo más emotivo con el que resulta casi imposible que una lágrima no caiga al finalizar el anuncio, porque como decía: "".En else ve cómo todo el pueblo se une para mantener viva la ilusión de Carmina, una profesora jubilada que, tras escuchar su número en la tele, piensa que le ha tocado el 'Gordo'. El 'spot' demuestra que la verdadera alegría de esta fecha está en compartir el premio con los tuyos. Y es que la alegría de esta maestra es tal que contagia a su nieto, a su hijo, a su familia y a todos los vecinos del pueblo que comparten con ella su felicidad porque, según dicen en el anuncio, ella "se merece todo".