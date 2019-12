Retiran 'mena' como candidata a neologismo del año

La Universidad Pompeu Fabra (UPF) y el Institut d'Estudis Catalans (IEC) han rectificado y, ante la polémica suscitada y una petición expresa del Departamento de Asuntos Sociales de la Generalitat, han suprimido la palabra 'mena' de las diez candidatas a neologismo del año y la han cambiado por 'bicitaxi'.

Tanto el departamento de Asuntos Sociales como la federación de asociaciones Lafede.cat criticaron este miércoles que se eligiera este término como uno de los diez candidatos a neologismo del año y pueda normativizarse en el Diccionario de la Lengua Catalana por considerar que se usa con carácter peyorativo y estigmatiza, desatando una polémica que se hizo viral.

En un comunicado, los organizadores del concurso aseguran que "el problema no son las palabras, sino la intención con que se usan", y, aunque defienden el rigor al escoger el término 'mena', acrónimo de Menor Extranjero no Acompañado, y que su rechazo "no tiene base científica", han decidido cambiarlo "por la polémica suscitada".

La UPF y el IEC explican que la palabra propuesta para la votación la eligió el Observatorio de Neología de la UPF porque "es la constatación de los usos observados en la prensa catalana durante el último año y no una propuesta propia" y aduce que una quincena de especialistas del TERMCAT, UPF, IEC y medios de comunicación seleccionaron 10 neologismos de la lista propuesta.

Los 10 neologismos seleccionados este año han sido: animalista, emergència climàtica, exoplaneta, mena, pactòmetre, residu cero, trap, umami, vermutería y xipar.

La UPF y el IEC se defienden argumentando que "la palabra mena y las formas desarrolladas menor extranjero no acompañado y menor extranjera no acompañada aparecen en el Diccionario de asuntos sociales elaborado conjuntamente por TERMCAT y el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, publicado en 2010, y tiene, pues, la aprobación de las instituciones pertinentes".

Sin embargo, reconoce que el pasado mes de noviembre se publicaron unas 'Recomendaciones sobre el tratamiento informativo de la infancia y la adolescencia tutelada por la Administración' en el que se aconseja evitar la sigla 'mena' porque está estigmatizada y recomienda buscar alternativas como "infancia o juventud migrada sola", "jóvenes que han venido solos" o "infancia o adolescencia sin referentes familiares o sin referentes adultos".

Según los organizadores, el debate suscitado evidencia que "cómo palabras, en este caso una sigla originariamente descriptiva, pueden adquirir connotaciones por parte de quienes la utilizan. Connotaciones que no son fruto de la forma de la palabra sino de la forma en que se utiliza, o, mejor aún, de la percepción perversa de un colectivo social tristemente real".