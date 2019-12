Sí, es así, estamos cansados de la COP25. En un doble sentido. Cansados de tanta información que nos ha llegado estos días, con titulares que abrían informativos y encabezaban titulares de prensa. En algunas ocasiones se ha abusado de la información excesivamente dramática, con afirmaciones no corroboradas totalmente por la ciencia. Y esto es un error que se vuelve en contra de la propia información, bajo la forma de cansancio de la sociedad. Y cansados de que no se alcancen acuerdos importantes casi nunca; tampoco en Madrid. Ahora se dice que se sabía que Chile (Madrid) no iba a originar grandes avances; no era una cumbre de las importantes. Pero eso resulta también descorazonador para la sociedad mundial. Para eso que no se reúnan tantos días, con tanto gasto económico. Es lo que se está diciendo en los últimos días de la cumbre. De la COP25 en Madrid nos quedan las acciones y manifestaciones de jóvenes y de asociaciones cívicas y ambientales, la foto de los políticos sonrientes en los primeros días que luego no se ponen de acuerdo y los informes de estado de la cuestión del sistema climático terrestre, pero que no necesitarían una cumbre para hacerse públicos. Y nada más. Hace unos días señalé que la Cumbre de Madrid podría haber avanzado en los acuerdos sobre las acciones de adaptación de las ciudades, obligándolas a las elaborar planes en los próximos dos años. Hubiera podido ser el Acuerdo de Madrid. Pero ni eso. Bueno, pues se acabó. Hasta el año que viene. Confiemos que, entonces, con más resultados. De momento, otra ocasión perdida.