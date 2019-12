La densidad de la población afecta al clima urbano

He leído un libro de referencia de climatología urbana muy reciente "Urban climas" publicado en el año 2017. En este libro de más de 500 páginas se hace un análisis muy detallado de las causas y de los efectos de la isla de calor, y otras modificaciones del clima urbano, tanto en las precipitaciones, viento, humedad relativa y el balance energético. También las ciudades provocan una alteración en el cambio climático global, ya que vive más de la mitad de la población mundial y son el principal generador de gases de efecto invernadero. Hay dos ejemplos de ciudad según este libro, la ciudad compacta, Barcelona, ??como prototipo de ciudad europea, y ciudad dispersa, Atlanta, como prototipo de ciudad norteamericana. Ambas ciudades tienen una población similar, alrededor de 2,5 millones, sumando la población de ciudades de alrededor, en Barcelona y Atlanta. Pero la superficie urbanizada es mucho mayor en Atlanta, 4200 Km2, y en Barcelona sólo 169 Km2. Esto provoca que el clima urbano sea diferente a las dos ciudades, con una isla de calor en forma de punta más clara en Barcelona en comparación con Atlanta y una extensión del área afectada por la isla de calor mucho más extensa en Atlanta. Por otro lado, aunque no hay estudios en Barcelona, ??de los efectos urbanos en la precipitación, probablemente son menores en Atlanta. Durante agosto del año 2009 hubo una fuerte inundación en la ciudad de Atlanta que provocó 12 muertos, para efectos de una precipitación muy intensa que superó los 400 mm a sotavento de la ciudad. El aumento de la superficie urbanizada en Atlanta provocó un incremento de la escorrentía respecto si la superficie verde hubiera sido superior en esta ciudad. Además probablemente los efectos urbanos son más fuertes en Atlanta respecto Barcelona por la mayor extensión de superficie urbanizada. También la variación de rugosidad urbana mucho más importante entre el centro y la periferia de Atlanta respecto Barcelona (con edificios muy altos en el centro que es de una extensión reducida y una gran extensión de viviendas bajas en la periferia) provoca un cambio en la dirección de las tormentas y de la cantidad de la precipitación de sotavento y de barlovento. Sin embargo, esta es una hipótesis nuestra que no podemos demostrar ya que no tenemos un conocimiento de herramientas, como los modelos mesoescalares WRF, para analizar cómo varía la precipitación por efectos de la variación de la inestabilidad del aire en diferentes zonas de la ciudad y sus alrededores.