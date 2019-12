Premios a la arquitectura valenciana

El Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana convoca y entrega, bianualmente, los Premios de Arquitectura. Una forma de reconocer y premiar, como establecen sus bases, la calidad de la obra arquitectónica y la intervención urbana, la buena práctica profesional y las iniciativas que contribuyen a la difusión de los valores culturales de la Arquitectura.



2019 ha sido año de Premios. Una convocatoria que comenzó en julio, con la publicación de las bases, y que ha terminado en octubre pasado, con el veredicto del jurado y la entrega de los mismos durante la cena anual del Colegio. Noventa y dos proyectos realizados y construidos durante 2017 y 2018, distribuidos en 4 categorías, han optado a ellos. Todos de gran calidad, son una muestra representativa del buen trabajo que numerosos arquitectos y arquitectas llevan a cabo cada día.



Y justamente por eso, porque son una muestra importante, los premios deben servir para la consolidación y difusión de unos valores que aportan beneficios, no solo a la profesión, sino fundamentalmente a la sociedad. El territorio y las ciudades en que vivimos son, en gran parte, el resultado del trabajo de los arquitectos y las arquitectas. Y son mejores, y las sentimos mejores, cuanto mejor es la arquitectura y el espacio público que hay en ellas.



No nos referimos aquí a la arquitectura espectáculo, que atrae visitantes o genera imagen de marca, sino a aquella arquitectura que responde fielmente a las necesidades para las que se ha construido, que se implanta correctamente en el lugar, es coherente con su entorno, se preocupa de la orientación y la luz, la lógica constructiva, la economía de medios, ... En definitiva, arquitectura ejemplar, comprometida y de calidad.



Los buenos arquitectos son los autores de ella, sí, pero los promotores privados y la administración son los agentes imprescindibles para que pueda llegar a ser así. No existe un buen proyecto construido sin un buen cliente. Particulares, empresas y entidades que apuestan por hacer bien las cosas; que creen, como lo hacemos los profesionales, que la arquitectura sirve a las personas, y, en consecuencia, a todo nuestro entorno.



En este sentido, el Jurado de este año reflejó en el acta unas interesantes reflexiones que nos gustaría remarcar. La primera se refiere a los proyectos de la categoría de rehabilitación, valorando el interés general de los mismos, y sobre todo, el esfuerzo realizado por clientes y arquitectos en lo que se refiere a reciclaje y recuperación de edificación existente. Con estas actuaciones se pone en valor el patrimonio ya construido, y no solo aquel con alto valor patrimonial, sino en particular el de viviendas y edificios del tejido básico de la ciudad.



La segunda es una llamada de atención a la Administración Pública, ante la falta de presencia de edificios públicos o de carácter institucional, una "realidad preocupante como es la retirada progresiva de los poderes públicos en la promoción de la arquitectura". En la misma línea se incide en la "ausencia de propuestas urbanas significadas", lo que nos lleva a reivindicar el papel de los arquitectos en todas las operaciones que afecten al espacio público de la ciudad.



Son muchas las actuaciones urbanas y edificatorias que están llevándose a cabo estos últimos años a lo largo de la Comunidad Valenciana. Presentamos hoy algunas de las mejores. Una muestra de lo que podemos hacer entre todos. De lo que debemos hacer entre todos.







CATEGORÍA ARQUITECTURA OBRA NUEVA

PREMIO: HOTEL SANTA CREU EN LA ISLA DE TABARCA AUTORES: DIEGO LÓPEZ FUSTER Y SUBARQUITECTURA Promotor: Familia Santacreu (Casa IAIA Providencia, S.L.) Constructor: Construcciones y reformas García Antón, S.L.

Fachada principal

Habitación y baño





En el Conjunto Histórico-Artístico de Tabarca, la isla más pequeña del mediterráneo, se sitúa este hotel. Un alojamiento temporal colectivo que ocupa el espacio de una antigua casa. El resultado es un edificio que potencia el turismo relajado, respeta la volumetría de su entorno, reproduce la sección de la vivienda tradicional tabarquina y utiliza materiales mediterráneos, como la madera y la cerámica, o elementos tradicionales como la rejería. Una gran puerta en la fachada principal, que evoca las otras grandes puertas de la isla, invita a entrar, generando un espacio intermedio entre lo público y lo privado. Desde las zonas comunes, la escalera como eje central organiza los espacios, evita los pasillos y desarrolla un recorrido directo desde el acceso hasta la cubierta, donde una hábil solución estructural permite aprovechar su espacio al máximo. Con soluciones constructivas que persiguen la durabilidad, el fácil mantenimiento y la funcionalidad, también su estructura de acero, de la que se han eliminado todos los soportes interiores en planta baja, permitiría la reordenación total de espacios y su modificación a otros usos en el futuro.

MENCIÓN: REFUGIO EN LA VIÑA AUTOR: RAMÓN ESTEVE CAMBRA Promotor: Ramón Esteve Cambra Constructor: Construcciones Francés

Acceso principal



Interior



Vivienda construida en el término municipal de Fontanars dels Alforins (Valencia). Situada entre el viñedo y el pinar, es una rótula entre lo agreste y lo cultivado que remite a la idea tradicional del refugio. Se asienta como una pieza abstracta en el paisaje a la que se accede tras un paseo arquitectónico o "promenade architecturale", a través de un camino flanqueado de olivos, chopos y cipreses. Este recorrido continúa después a través del espacio interior principal de la casa, que se resuelve mediante una pieza longitudinal de unos 50 metros lineales en el que se van insertando las cajas que albergan los usos más privados. La continuidad espacial, vertical y horizontal, se relaciona con el paisaje exterior a través del plano del suelo, mientras el hormigón blanco y la madera de pino, como únicos materiales, generan una imagen armónica exterior e interior.

MENCIÓN: L'ALQUERIA DEL BASKET AUTORES: MARTI.ROS ARQUITECTURA, S.L.P. (ERRE arquitectura) Promotor: Fundación Valencia Basket 2000 Constructor: Construcciones Torrentinas Casol

Vista exterior con acceso lateral



Espacio interior





Construido en la parcela anexa del Pabellón de La Fuente de San Luis en Valencia, actual sede del Valencia Basket, el nuevo edificio surge con el objetivo de albergar la cantera de niños y niñas del club. A pesar de la complejidad de usos y actividades, el resultado de este gran equipamiento- unos 15.000m2- es de una increíble sencillez organizativa, utilizando las subdivisiones del espacio según las necesidades y requerimientos de cada momento. Dos niveles ayudan a separar los usos, y se utilizan patios para organizar vestuarios y servicios, con la iluminación natural y las visuales cruzadas como protagonistas. De aspecto exterior sobrio, no deja lugar al ornamento superfluo, sino que persigue todo lo contrario: durabilidad y confort. Parafraseando a sus autores, un espacio con las mejores condiciones para jugar y aprender como objetivos primordiales. CATEGORÍA ARQUITECTURA. INTERVENCIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES PREMIO EX AEQUO: CASA ROCAFULL AUTORES: FRANCISCO ORIA MONTALT Promotor: Carol y Romain Constructor: Inex

Vista desde el patio



Cocina



Este proyecto se trata de una rehabilitación de una vivienda entre medianeras. Situada en la calle Rocafull del histórico barrio de pescadores del Cabañal, en Valencia, ocupa una parcela rectangular, estrecha y profunda. La intervención ha respetado la volumetría existente, así como la conexión entre la calle y el tradicional patio posterior. Su integración urbana es evidente, con una elegante y respetuosa actuación en fachada.Se han mantenido tanto la disposición de huecos como la posición de la escalera, centrándose el proyecto en lograr un espacio diáfano en planta baja y en incluir el programa solicitado por la propiedad en planta primera. En ésta última se aprovecha la altura libre existente para crear un altillo y se reconstruye una terraza sobre el patio. El resultado, a pesar de no contar con mucha superficie, genera sensación de amplitud y luminosidad. Toda la intervención utiliza materiales nobles, como el barro cocido del suelo, el ladrillo en paredes y la madera en las carpinterías, y su resultado es una gama cromática coherente, a la vez que una solución comprometida con el control térmico y energético de la casa. PREMIO EX AEQUO: BODEGA DUSSART PEDRÓN AUTORA: RAQUEL SOLA RUBIO (CRUX Arquitectos) Promotor: Benoit Dussart Constructor: Mareval, S.L.



Interior nivel +1



Sala de guarda

Rehabilitación de una pequeña bodega familiar en los Pedrones (Requena, Valencia) que destaca por cómo pone en valor lo existente respecto a lo nuevo. La intervención pretende no esconder lo autóctono, ni el paso del tiempo, y se centra en insertar las nuevas instalaciones de forma que sean fácilmente identificables. Así, de mortero basto color rosado se reviste lo "viejo", mientras que lo nuevo se resuelve mediante tabiquería de cartón-yeso acabada en blanco. La conexión de todas las áreas con que cuenta la bodega se produce a través de una pieza central que conforma un pilar preexistente, la escalera y el montacargas. Esta pieza sirve también para la comunicación vertical entre el nivel -1 (sala de guarda de la bodega) y el nivel +1 (recepción de la uva y laboratorio). La iluminación interior consigue potenciar la arquitectura, sus texturas y sus materiales; mientras, en el exterior también se observa el respeto entre lo existente y lo nuevo: un solo hueco, además del acceso, con cerrajería liviana, nos indica que algo ha sucedido.

MENCIÓN: REFORMA EN VIVIENDA EN MARENY BLAU

AUTORES: ÁNGELA CARDIEL CASADO Y ENRIQUE ZARZO MARTÍNEZ

Promotor: Javier García

Constructor: RAUM Industries



Cocina



Baño





Reforma integral de un apartamento utilizado como segunda residencia en la playa del Mareny Blau de Sueca (Valencia). Situado en primera línea, su planta es un rectángulo con dos fachadas; una mira la mar y la otra al resto de urbanizaciones. El proyecto persigue la sencillez organizativa y reflejar, en el interior, la gradación entre el mar y la ciudad. Así, toda la organización gira en torno a la cocina de la casa, eliminando las circulaciones y potenciando la comunicación entre los dos balcones de las fachadas, uno al este y otro al oeste. Los baños son, a su vez, prolongaciones de las habitaciones. Tres planos verticales, de tres materiales distintos- DM o madera reconstituida, aluminio y vidrio, organizan el espacio. Mientras, el suelo continuo cambia de color según la zona, dando lugar a una gama cromática diversa y coherente. MENCIÓN: FASE II DE RECUPERACIÓN DEL PALAU-CASTELL DE BETXÍ AUTORES: MARÍA AMPARO SEBASTIÁ ESTEVE, EDUARDO J. SOLAZ FUSTER, PASQUAL HERRERO VICENT Y FERNANDO NAVARRO CARMONA (el fabricante de espheras) Promotor: Ajuntament de Betxí Constructor: EMR Estudio Métodos de Restauración, S.L.

Sala de la bóveda



Exterior del baluarte



El Palacio de Betxí, Monumento desde 1997 y Bien de Interés Cultural, es uno de los máximos exponentes de la arquitectura renacentista valenciana. Su rehabilitación es un largo proceso que arrancó en 2013, con la redacción del Plan Director que preveía la recuperación completa del edificio en ocho fases de intervención. En esta segunda fase se han acometido las dependencias del palacio gótico, la sala de la bóveda, la vivienda decimonónica de Pascual Meneu, el antiguo huerto o patiàs y el baluarte sureste y su entorno. La intervención, muy respetuosa entre lo antiguo y lo nuevo, genera una estructura independiente para poner en valor ambas partes. Como operaciones a destacar se han limpiado las fachadas de mampostería y sillería, se han consolidado la fachada del patiàs, la bóveda y otras partes de la estructura, y se ha urbanizado cuidadosamente el exterior. Todo ello tras un minucioso estudio en cada zona, que ha permitido resaltar lo más interesante de cada una.

CATEGORÍA ARQUITECTURA EFÍMERA. INTERVENCIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES MENCIÓN: FER I DESFER AUTORES: CARLOS CALATAYUD REVERT, JESÚS NAVARRO MORCILLO Y SANTIAGO VICENTE CALVO. Promotor: Asociación Falla de Castielfabib-Marqués de San Juan Constructor: Nituniyo y Menosesmas









Incluida dentro de las Fallas experimentales de la ciudad de Valencia, esta arquitectura tiene la capacidad de que la ciudadanía participe en sus distintas configuraciones durante los días en que está plantada en la calle. Experimentación como principio determinante del monumento, y una forma mutable que persigue reflejar los rápidos cambios que se producen en la actualidad del día a día. Añade, además, el juego en que cada persona puede dar su propia visión, generando una experiencia distinta en cada visita. El uso de madera y cartón, como únicos materiales, nos remite, sin embargo, a las fallas tradicionales, con una cremà más duradera, estética y respetuosa con el medio ambiente.

MENCIÓN: PUNTA DE MAR (PROTOTIPO ALOJAMIENTO FLOTANTE)

AUTORES: FRANCESC DE PAULA GARCÍA MARTÍNEZ, FRANCISCO LUIS MIRAVETE MARTÍN Y ANA GIL COLLADO (MANO DE SANTO TM)

Promotor: Esgralive, S.L. (KM Zero Innovation Hub)

Constructor: Construcciones navales Olbap, S.L.



Vista exterior



Interior



Unidad flotante para relacionarse con el entorno y disfrutar del espacio al aire libre. Parece una embarcación, pero no pretende serlo. De ahí su carácter efímero. Un prisma de vidrio que se abre por sus lados cortos para acceder a dos terrazas, una pública a popa y otra privada a proa. Su interior, completamente permeable, volcado al exterior, luminoso y protegido del sol mediante lamas fijas, permite la apertura total mediante un sistema de ventanales correderos. Espacio neutro gracias al tratamiento de la luz, su distribución gira en torno al núcleo central, donde se encuentran los usos de baño y almacenaje, mientras que su materialidad, que combina acero y madera, genera una alta calidad en los acabados y en el confort interior.



CATEGORÍA URBANISMO Y PAISAJE MENCIÓN: PAISAJES DE JUEGO – REMODELACIÓN DEL JARDÍN EN AV. DR. RUIZ Y COMES CONFLUENCIA CAMINO DEL TREMOLAR. AUTORES: FRANCISCO A. HIDALGO NÚÑEZ, ÁLVARO HIDALGO NÚÑEZ Y TERESA SANCHIS DAROCAS (HDH Arquitectos). Promotor: Ayuntamiento de Valencia Constructor: Vivers Centre Verd

Zona central

Plano general



Intervención de pequeña envergadura en un antiguo parque urbano de la pedanía de Castellar-Oliveral de Valencia. Situado en el límite de la misma con la huerta, la remodelación persigue generar espacios para el juego, reactivar su utilización y restaurar la conexión entre las partes que lo rodean, de modo que pasar por él sea el camino cómodo, y no el camino a evitar.

Para ello se eliminan las barreras arquitectónicas, se desdibujan los límites y se crea un nuevo recorrido. Ya en el interior, se redefinen los usos y se disuelve la zonificación para enlazar las distintas áreas de forma mucho más natural. Reutilizar, restaurar y respetar la vegetación existente, y parte del mobiliario urbano, se conjuga de forma inteligente con la nueva jardinería y el tratamiento de suelos y materiales, atendiendo a criterios de economía y sostenibilidad.