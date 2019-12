La información meteorológica de proximidad es muy necesaria

El pasado martes se celebró en Alicante la I Jornada Meteo organizada por À Punt, con la información de proximidad como tema central, tomando como referencia la situación de lluvias torrenciales que afectó al sureste peninsular el pasado mes de septiembre. En el acto participaron algunas de las voces más autorizadas en materia de meteorología, clima y Geografía de la Comunitat Valenciana. Se comentaron varios aspectos importantes, destacando lo necesaria que es la información meteorológica de proximidad en este tipo de episodios en los que las diferencias de precipitación pueden ser enormes en kilómetros o incluso en centenares de metros, debido a la orografía tan compleja del territorio valenciano y del litoral mediterráneo en general. Muchas veces sufrimos las generalizaciones que proceden de los telediarios nacionales, sobre todo aquellas que anuncian lluvias generales en España con ponientes, cuando aquí estamos aquí en mangas de camisa. Otro de los puntos interesantes es lo que comentaba hace unos días: el concepto de DANA se está asociando a desastre tras las lluvias torrenciales de este otoño, tal y como pasó con el término de gota fría después de la Pantanada de Tous. Ahora a ver que es lo que hacemos, ya que en un mundo en el que el sensacionalismo y el catastrofismo vende mucho, con cada término que aparezca se le dará la vuelta para que suene como si llegara el fin del mundo. Los meteorólogos de À Punt explicaron cómo preparan la información meteorológica desde los días anteriores a un posible evento de lluvias intensas, de forma sencilla pero con rigor, algo que desgraciadamente cuesta encontrar más en algunos medios. En el caso de À Punt, se está haciendo un gran trabajo de coordinación con los informativos para comunicar de forma adecuada una situación adversa. Aunque me dejo muchas cosas, no me quiero olvidar de AEMET, ya que de no ser por esos avisos rojos activados 36-48 horas antes probablemente la cifra de pérdidas humanas sería mayor, y tampoco de AMETSE y AVAMET y de todas las personas que tienen detrás con sus proyectos personales. Hay que seguir trabajando entre todos esta cuestión, y más en un contexto en el que los extremos atmosféricos se están volviendo más frecuentes en nuestras tierras.