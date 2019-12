La chef valenciana Susi Díaz, contra los juguetes sexistas

La chef ilicitana Susi Díaz, dueña del restaurante La Finca con 1 estrella Michelín y 2 soles Repsol, es la protagonista de la última campaña del Ayuntamiento de Elche para sensibilizar a la ciudadanía sobre la compra de juguetes y juegos sin distinción de sexos.

"La prestigiosa cocinera Susi Díaz nunca regalaría una cocinita de juguete a una niña por el hecho de ser niña", esta es la idea de la que parte esta iniciativa impulsada por el consistorio.

El objetivo es "sensibilizar" a las personas que regalan juegos y juguetes, especialmente en Navidad, que "lo hagan desde una forma reflexiva, sin distinción de sexos, valorando los que contribuyan al desarrollo de actitudes y comportamientos de cooperación, el respeto a las diferencias y el fomento de relaciones de igualdad", según ha informado, en rueda de prensa, el concejal de Igualdad, Mariano Valera.

"No solo se trata de elegir bien sus juguetes, sino de no intentar a toda costa que nuestros niños y nuestras niñas sean en un futuro algo que no quieren ser", ha señalado Valera, quien ha añadido que, muchas veces, "ese futuro comienza cuando estamos en el pasillo de los juguetes de cualquier establecimiento".

Por su parte, Susi Díaz ha dicho que "hay que dejar a los niños y a las niñas elegir aquellos juguetes que desean y no hacerlo condicionados por los catálogos o campañas publicitaria".

También ha indicado que cada niño y cada niña deben recibir en Navidad el juguete que realmente "le gusta y no marcarles sin escucharles".

La campaña se enmarca en las acciones del Ayuntamiento de Elche y de la Casa de la Dona para fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.

El año pasado ya se promovió otra que contaba la historia de Andrea, una niña que convierte la tabla de planchar que le regalan en una de skate.