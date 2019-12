Los juguetes más vendidos que podrían agotarse por Navidad en Valencia

Aunque Papá Noel ha tenido tiempo durante todo este mes para hacer sus compras navideñas, miles de ayudantes del viejo Santa acuden en masa a los centros comerciales del país a última hora para rematar las compras. Los más previsores pudieron aprovechar en noviembre los descuentos y ventajas que existen para quienes no colapsan a última hora la planta de juguetería de los grandes almacenes.



El resto no tiene más remedio que cruzar los dedos y desear que los juguetes que los más pequeños han escrito en sus cartas todavía no estén agotados. Para los y las ayudantes de Papá Noel que se preguntan cuáles son los juguetes más vendidos esta Navidad, aquí una pequeña lista de los productos que más se han vendido en El Corte Inglés que, como todas las grandes superficies comerciales, vivirá este fin de semana y los días previos a Reyes el mayor volumen de ventas.



En los grandes almacenes españoles, los juguetes estrella de la Navidad están entre los más demandados de la temporada. Si todavía no sabes qué regalo navideño puede emocionar a los más pequeños de la casa, aquí tienes algunas ideas:



Bellies de Famosa

Las pistolas NERF con licencia Fornite

Juegos de mesa de la temporada

Los Bellies son uno de los juguetes de la temporada. La marca alicantina Famosa está detrás de estos muñecos que aparecen en infinidad de cartas navideñas. Bellie Beth es el Bellie más especial, divertida y cute. Incluye un mono como el de Beth, la nanny más cool de los Bellies, que adoran los niños; y tiene una trenza rosa increíble. Como todos los Bellies, le suena el corazón, habla de una manera única y divertida. Tiene una marca de nacimiento, sorpresita en el pañal y su Bellypedia con Poopypedia. Incluye unos accesorios únicos, como unas gafas, un chupete, Bellypedia y un biberón con mucha purpurina.Estos juguetes recuerdan a los Ksimeritos que triunfaron las navidades pequeñas y que se venden en exclusiva en El Corte Inglés Avenida de Francia.Los más pequeños y las más pequeñas pueden pasarlo en grande recreando las épicas partidas de su juego favorito: Fortnite, con el nuevo blaster Fortnite de NERF. Tiene un cargador con capacidad de hasta 3 dardos. Incluye 6 dardos y accesorio silenciador desmontable.

"¡Ten cuidado no pises las cacas!", Caca Chaf es uno de los juegos de mesa de la temporada. ¿En que consiste?, a continuación puedes leer la descripción completa: "¿podrás evitarlas con los ojos vendados?. Diversión asegurada con ¡Caca Chaf!. Incluye tapete, ruleta, antífaz y botes de plastilina. Pásalo en grande evitando pisar cacas con los ojos vendados. Moldea la plastilina incluida para crear montones de caca".





Los clásicos no fallan

Además, el juego de cartas Padres contra Hijos es otro de los grandes éxitos navideños, de hecho, ha desbordado las previsiones del fabricante. El juego busca sentar a la mesa a toda la familia, una unión posible gracias a las más de 800 preguntas sobre música, deporte, literatura, cine y televisión, cultura general y una categoría de retos. Cada una de las preguntas está adaptada al jugador, de manera que cada carta tiene cuatro niveles: adultos, jóvenes, adolescentes y niños.Algunas cosas llevan muchos años funcionando entre los más pequeños. El mundo mágico de Harry Potter ha fascinado a varias generaciones de jóvenes de todo el planeta. Esta Navidad, todo lo relacionado con la magia y Howarts sigue triunfando y es un éxito asegurado.Pero si hay un fenómeno imparable y oportuno en pleno invierno es el de Frozen. Elsa, Olaf y todos los personajes han vuelto a enamorar a los peques este año con la segunda entrega de la película. Así, como puedes imaginar, cualquier producto es un auténtico éxito.