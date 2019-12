La sobrepesca continuará en 2020

El Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (Agrifish) ha acordado los límites de captura en el Nordeste Atlántico de cara a 2020 y, por primera vez, restricciones del esfuerzo pesquero para el Mediterráneo Occidental. Oceana considera que las medidas tomadas por los Estados miembros son insuficientes y condena que la sobrepesca continuará siendo una realidad en 2020, a pesar de la regulación europea existente en esta materia.

Basándose en la propuesta de la Comisión Europea, los ministros de pesca de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) han acordado aumentar los límites de captura sostenible de 59 a 62. Oceana lamenta esta decisión por ser poco ambiciosa y recuerda que la UE tiene la obligación de gestionar todas sus poblaciones de peces de forma sostenible a partir de 2020.

«Nos encontramos ante una emergencia medioambiental, de modo que los gobiernos no pueden continuar operando como si no pasara nada. Se han acabado las excusas para seguir perpetuando la expotación no sostenible de nuestros recursos naturales», afirma Pascale Moehrle, directora ejecutiva de Oceana en Europa. «La sobrepesca en 2020 es ilegal. Desagraciadamente, las buenas intenciones y los compromisos no han sido suficientes para ir un paso más allá. Los ministros de la UE han optado por saltarse la normativa europea, lo que significa que no han cumplido con su labor».