Historias de Elsa, Fabien y una tal DANA

En estos días de tiempo inestable, con la avalancha de noticias sobre vendavales, inundaciones y marejadas extraordinarias, resulta fácil hablar de la perversidad del calentamiento global. Aunque la atmósfera ni siente, ni padece. Tras las inundaciones de la localidad cántabra de Reinosa y de la onubense Nerva ha habido lluvias quizás fuera de lo común, y también temperaturas cálidas, porque en Cantabria más que las precipitaciones el problema ha sido el deshielo. Las catástrofes se pueden achacar al cambio climático, como causa simplista y a veces sesgada, o también a las malas decisiones en la planificación territorial. Si se estrecha el cauce de un río y se pone cemento a tutiplén, incluso casas en la brecha que ha abierto el agua durante siglos, es fácil que en alguna ocasión los coches acaben en apilados en el quinto pino carrasco. De esto se habló el martes en La Seu Universitària Ciutat d'Alacant, que acogió la I Jornada Meteorològica de la televisión autonómica valenciana À Punt, donde se dieron cita sus comunicadores y varios actores de la escena climática y meteorológica valenciana. Por aquí estamos curados de espanto, sobre todo después de las inundaciones recientes en la Vega Baja de Alicante. La DANA de septiembre fue el hilo conductor de unas exposiciones que, sin perder de vista el calentamiento global, trataron de subrayar la importancia de la comunicación de los riesgos. "Ahora llueve de forma más intensa y en periodos más cortos. El tipo de lluvia que más se ha incrementado es el que acumula entre 30 o 100 litros por metro cuadrado en una hora", expuso Olcina. Debido al calentamiento global, "parece haber más configuraciones de DANA y a la vez las sequías son más cortas pero muy intensas" según el geógrafo alicantino. Llueve más fuerte pero eso no nos exime de las tropecientas malas decisiones. "Uno de los problemas del Segura en la Vega Baja es que la mota está 3 metros más alta que la tierra, lo que llueve alrededor del tramo final del río no se puede canalizar", declaró Manuel Aldeguer, Director General del Agua en la Generalitat Valenciana. Además de estar mal calculado el desnivel del cauce, que en algunos tramos del río el agua "no corre", parafraseando a Aldeguer. Esta combinación no es fácil de digerir. La nueva realidad climática aporta un extra de energía a unos monstruos que han existido siempre, los cumulonimbos, pero que ahora parecen más fieros y dejan lluvias torrenciales con mayor frecuencia. Afortunadamente, cada vez tenemos más medios para seguir sus tropelías, gracias al esfuerzo de la AEMET y también de centenares de aficionados a la meteorología, congregados en asociaciones como la AVAMET y AMETSE, que nos hacen la vida mucho más fácil. Al menos, ya podemos decir con tiempo es de "que viene el lobo".