Consulta aquí tus décimos y la lista de Pedrea

Si entre tus décimos no está el número 26590, el Gordo de la Lotería de Navidad de este 2019 no te desanimes. El Gordo de Navidad es el premio más deseado del Sorteo Extraordinario de la Lotería del 22 de diciembre pero no el único. De hecho, la Lotería de Navidad reparte cientos de premios con miles de números. Son tantos que resulta casi imposible saber si todos tus décimos y participaciones han recibido algún premio.



Saber si los décimos o participaciones de la Lotería de Navidad 2019 han resultado premiados es muy sencillo, puedes consultar tu número aquí, en el buscador que hemos preparado para que sepas al momento si te ha tocado algo en el sorteo.



Recuerda que también puedes consultar la extensa lista de Pedrea, esos pequeños premios de 1.000 euros que son los que más cantan los niños y niñas en la sala del sorteo. ¿Cómo puedes consultarla? Sencillo, con mucha paciencia y clickando aquí.





Así es el sorteo de la Lotería de Navidad 2019

Los bombos del Gordo de Navidad 2019 reparten suerte desde el Teatro Real de Madrid como cada 22 de diciembre por el sorteo de la Lotería de Navidad 2019. Si no quieres perderte ni un detalle del evento navideño por excelencia, aquí puedes seguir en directo el sorteo del Gordo de Navidad 2019 a través de Levante-EMV y enterarte al instante de cada uno de los premios de la Lotería de Navidad.

También tienes la opción aquí de consultar si tus décimos han resultado premiados en el Sorteo de Navidad 2019 y saber si eres uno de los afortunados a los que ha tocado la suerte o, al menos, la pedrea de la Lotería de Navidad 2019.

La Lotería de Navidad reparte este año 2.380 millones de euros gracias a unos premios que llevarán el dinero del Sorteo de Navidad 2019 a toda la geografía española.